Kiadták a veszélyjelzést: ez vár Magyarországra

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint kedden az éjszaka második felében délnyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet. Szerdán a vastagabb felhőtömb fokozatosan kelet felé halad, főleg a Dunától keletre szórványosan várható zápor, zivatar. A meteorológiai szolgálat friss térképe szerint több megyében van érvényben figyelmeztetés zivatar és felhőszakadás miatt.

Időjárás a hét elején

Hétfőn északnyugat felől egy lassan mozgó, hullámzó hidegfront érkezett, amelynek előterében - a meleg és labilis légtömegben - több hullámban alakultak ki záporok, zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső és viharos erejű széllökés is kísérte, helyenként kiadásra került a másodfokú riasztás heves zivatarra.

Egy-egy hevesebb, intenzívebb cella műszereinket is elkapta, Kunmadarason 117 km/h-s széllökést is mértünk, a Kisalföldön pedig néhol a 70 mm is meghaladta a 24 órás csapadékösszeg.

Időjárás kedden

Kedd estig az ország déli felén derült vagy kissé felhős lesz az ég. Az északi megyékben lehet több a felhő, majd az éjszaka második felében délnyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet. Késő estig északkeleten egyre kevesebb helyen fordulhat elő záporos csapadék, majd hajnaltól délnyugaton és a Duna-Tisza köze déli részén ismét elered az eső. Az északias szél időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között valószínű.

Veszélyjelzés kedden

Jelenleg nyolc megyében van érvényben első szintű (sárga) figyelmeztetés zivatar miatt.

Kép forrása: HungaroMet

Felhőszakadás miatt három megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar) van érvényben sárga figyelmeztetés.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás szerdán

A vastagabb felhőtömb fokozatosan kelet felé halad. Mögötte egyre többfelé kisüt a nap, és erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyekből főleg a Dunától keletre szórványosan várható zápor, zivatar. Estére átmenetileg csökken a felhőzet. Az északias szél a Nyugat-Dunántúlon és zivatarok körül erősödhet meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 27 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb is lehet.

Holnapra 9 megyére adtak ki első szintű figyelmeztetést zivatar miatt.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás a hét további részében

Mi vár ránk a folytatásban? A következő 1-2 nap során még szórványos jelleggel számíthatunk esőre, záporesőre, helyenként zivatarra, és a hőmérséklet is visszafogottabb lesz.

Pénteken a csapadékhajlam már jelentősen csökken, legfeljebb néhány helyen eshet, szombattól pedig még szárazabbra fordul az idő, és "berobban" a meleg, amely előreláthatóan egészen sokáig kitart.

A levegő, illetve tavaink hőmérséklete is emelkedő tendenciát mutat, jelen kilátások alapján a lendület egészen a jövő hét közepéig kitarthat,

csak ezt követően növekszik meg jobban az előrejelzés bizonytalansága.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images