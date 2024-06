Máris kinevezték Orbán Viktor új miniszterét

Miután a vasárnapi választások utáni reggel bejelentette lemondását Csák János kulturális és innovációs miniszter, kedden már ki is nevezték a Sándor Palotában utódát, Hankó Balázst, aki eddig a tárca innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára volt. Még a miniszteri kinevezése előtti órákban Hankó bejelentette, hogy megújulnak az ágazati készségtanácsok.

Hétfőn reggel érkezett a bejelentés, hogy lemondott kulturális és innovációs miniszteri posztjáról Csák János, és tegnap az MTI már interjút közölt Hankó Balázzsal, akit Orbán Viktor kormányfő jelölt a posztra, ma pedig már ki is nevezte Hankót miniszterré Sulyok Tamás köztársasági elnök. A Sándor Palotában tartott kinevezési ünnepségen az MTI fotói szerint Csák és Hankó mellett még legalább öt miniszter megjelent.

Az új miniszter szakmai háttere és céljai

Az interjúban Hankó amellett, hogy megköszönte a miniszterelnök jelölését, illetve Csáknak a vezetésről és a diplomáciáról tanultakat, rámutatott, hogy már sokfajta kormányzati tapasztalata volt: volt már tanácsadó, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és államtitkár is.

A Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2022 nyarától felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárként, majd 2022 decemberétől pedig négy terület, a felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, innováció államtitkáraként végezte feladatát - emlékeztetett.

A szakmai hátteréről azt közölte, hogy eredendően gyógyszerész és egyetemi oktató, de az utóbbi években közszolgálatban dolgozott különféle vezetői állásokban. Emlékeztetett rá, hogy az egyetem főgyógyszerészeként felelős volt az ország legnagyobb betegellátó intézményének, a Semmelweis Egyetemnek a gyógyszerellátásáért, több tantárgy oktatója volt, kutatási területe a gyógyszerészi gondozás és beteg-együttműködés a helyes gyógyszeralkalmazás érdekében.

Hozzátette: 2022-ben habilitált és 2023-ban kapta egyetemi tanári, professzori kinevezést a Semmelweisen; az egyetem vezetésében Merkely Béla rektor stratégiai helyettese volt a helyettes államtitkári kinevezéséig, 2020 nyaráig.

Szakmai terveiről kiemelte, hogy mindenekelőtt a versenyképesség erősítése a feladata. "Mivel azt akarjuk, hogy legyenek sikeresebbek a magyar fiatalok, versenyképes egyetemek, XXI. századi szakképzés kell. Meggyőződésem, hogy egyetemeinknek, szakképzésünknek, felnőttképzésünknek, innovációnknak a magyar gazdaság szolgálatában kell állnia. Azon fogok dolgozni a számok nyelvén, hogy legyen egy egyetemünk 2030-ra a világ legjobb 100 intézménye között, legalább három az Európai legjobb 100-ban.

Célom, hogy Magyarország legyen Európa 10 leginnovatívabb országa között. Jó alapjaink vannak, gondoljunk csak a gyógyszerészként általam jól ismert magyar gyógyszeriparra" - fogalmazott Hankó Balázs.

Az interjúban elhangzott az is, hogy a szakképzésben is van teendőnk: tavaly az EB-n a magyar szakképzés ezüstérmes lett, így most az a cél, hogy legközelebb legyen aranyérmes.

A kulturális területen két célt tűzött ki: a nemzeti identitásunk megőrzését és a magyar kulturális élet értékközvetítő szerepének erősítését.

Új bejelentés

Órákkal azelőtt, hogy átvette volna miniszteri kinevezését a Sándor Palotában, Hankó még államtitkárként azt jelentette be, hogy megújulnak az ágazati készségtanácsok, amelyekben a szakképzés és a gazdaság mellett mostantól a felsőoktatás szereplői is helyet kapnak. Közölte, az újítás célja, hogy a szakképzés mellett a felsőoktatás is sokkal intenzívebben, a gazdaság igényeinek megfelelően működjön.

Kiemelte, hogy mindez azért fontos, mert a versenyképes magyar modell lényege az együttműködés a megújult szakképzés, a megújult felsőoktatás és a magyar gazdaság között azért, hogy a magyar fiatalok sikeresekké váljanak.

Az államtitkár elmondta, a magyar szakképzés a tradicionális szakmák mellett az új, a technológia-intenzív és a gyártási csúcstechnológiát elősegítő szakmákban is jól teljesít. Emellett vonzó is, hiszen az általános iskola 8. osztálya után 10-ből hatan választják a szakképzést.

Kitért a felsőoktatásra is, amelynek szerinte jól sikerült a megújítása. Mindenféle "brüsszeli gáncsoskodás" ellenére mennek előre a felsőoktatási intézmények: 12 magyar egyetem van a világ legjobb 5 százalékában - fogalmazott.

Beszámolt az okleveles technikus képzésről is, amiben az egyetem és a szakképző technikum között képzési, oktatási együttműködés jön létre. Rámutatott, hogy a technikumok a magyar gazdaság számára fontos - műszaki, mérnöki, informatikai - képzési területeken a felsőoktatás előszobái.

Hankó Balázs szólt arról is, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) közösen akarják létrehozni az ágazati tudásközpontokat, olyan gazdaságilag intenzív és lényeges területeken egyebek mellett, mint az építőipar és az informatika. A tudásközpontok működéséről megjegyezte: "egy kis felsőoktatás, egy kis szakképzés, egy kis magyar gazdaság, egy nagy adag innovációval leöntve".

