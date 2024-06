Most jön még csak a neheze? Újabb bankok bedőlését várja a PIMCO

Az amerikai bankszektor nehézségei még csak most kezdődnek igazán. Mivel a Fed kamatcsökkentése messzebbre tolódik, ezáltal a magas hitelkamatok egyre hosszabb ideig maradnak fent, ez pedig drasztikusan csökkenti az értékeltségeket. Ráadásul sok ingatlant a nyomott értékeltségek, valamint az árazás bizonytalansága miatt rendkívül nehéz értékesíteni. A magas kamatkörnyezet közvetlen és közvetett hatásai néhány esetben már csődöt is okoztak. A bankszektor állapotát e szempontból jelenleg kettősség jellemezi: a nagyobb bankok már elkezdték a még jobb minőségű hiteleket értékesíteni, hogy elkerüljék a további nagyobb veszteségeket, de a regionális bankoknál ez még nem történt meg.

A PIMCO véleménye szerint ahogy a bajba jutott hitelek a lejáratukhoz közelednek, a bankok megpróbálhatják ezeket értékesíteni, hogy elkerüljék a portfóliójuk minőségének további romlását. Ez a probléma már 2023 első felében is éreztette a hatását a regionális bankoknál, amelyek korábban élen jártak a kereskedelmi ingatlanhitelezésben. Jelenleg ezen ingatlanok egy része csak a töredékét érheti a könyv szerinti értékének. Bár 2023-ra nagyrészt megoldottnak látszottak a problémák, több befektető továbbra is aggódik a kisebb bankok állapota miatt. Nemrég például a US Bancorp (legnagyobb regionális bank) 553 millió dollárral emelte a hitelezési veszteségekre félretett céltartalékot (a negyedéves eredmény 1,32 milliárd dollár volt).

A regionális bankok helyzete azért is kényes, mert a nagybankokhoz képest lazább feltételekkel hiteleztek, például önrész nélküli hiteleket is nyújtottak. Részben emiatt is érzékenyebbek a kereskedelmi ingatlanszektor nehézségeire a kisebb pénzintézetek. Becslések szerint idén 441 milliárd dollárnyi kereskedelmi ingatlanhitel járhat le. A nagybankok esetében korántsem ennyire borús a helyzet, mivel a teljes hitelállományon belül jóval kisebb a kereskedelmi ingatlanhitelek aránya (részben a 2008-as pénzügyi válság okozta szabályváltozások hatására), ráadásul 2021-22-höz képest is már érdemben visszafogták a szektor felé a hitelezésüket.

A kereskedelmi ingatlanhitelekre specializálódott befektetési alapok helyzete szintén izgalmas. Csak 2025-ben 200 milliárd dollárnyi hitel járhat le a szektorban, mivel a hitelek többsége 3 és 5 éves és a tranzakciók többsége 2021 környékén született. A PMICO véleménye szerint nagy kérdés lesz, hogy amikor a magasabb kamatkörnyezetben kell megújítani ezeket a hiteleket, akkor ezek az eszközök hogyan fognak teljesíteni. Ráadásul a gazdaság lassulása tovább ronthatja a szektor helyzetét is.

