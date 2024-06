Bejelentették a német-orosz gázpiaci szakítást! - Ugranak a gázárak

Bejelentette szerdán a német energiaszolgáltató Uniper, hogy felmondja az orosz Gazprom Exporttal fennálló hosszú távú gázvásárlási szerződését, és több, mint 13 milliárd eurós kártérítést követel az orosz céggel szemben. Mindez nagy jelentőségű fejlemény, hiszen jogi értelemben egy fél évszázados kapcsolat szakadt meg a két cég között, és komoly tovagyűrűző hatásai lehetnek arra a tucatnyi egyéb választottbírósági eljárásra is, amely jelenleg zajlik az uniós energiaszolgáltatók és az orosz cég között, és amely fejleményekre Magyarországnak is figyelnie kell. A mi régiónk következő hónapokbeli orosz gázellátásával kapcsolatos kérdőjelek miatt ugrottak ma a gázárak.

Az Uniper ma azt jelentette be, hogy egy múlt heti stockholmi választottbírósági döntés jogot adott neki arra, hogy felmondja az orosz Gazprom Exporttal fennálló hosszú távú, a 2030-as évek közepén lejáró gázvásárlási szerződését. A bíróság emellett azt is kimondta, hogy több, mint 13 milliárd eurós kártérítést követelhet az orosz céggel szemben.

Ezekre azért kapott jogot a német cég, mert 2022 nyarától a Gazprom Export egyre kevesebb gázt szállított az Unipernek, és így rendkívül magas piaci árak mellett kellett beszereznie a kieső mennyiségeket, amelyek hatalmas plusz költséget okoztak neki.

Amint a mai közleményében az Uniper vezérigazgatója, Michael Lewis jelzi: "egyelőre nem világos, hogy jelentős összegekre kell-e számítani" az oroszokkal szemben megítélt kártérítések alapján. Ennek az egyik oka az, hogy az oroszok is pert indítottak a német cég ellen, és egy szentpétervári bíróság nemrég 14 milliárd dollár feletti kártérítést ítélt meg a Gazprom Exportnak az Uniperrel szemben. Emellett az is nagy kérdés, hogy az Uniper az EU területén mely országokban és milyen összegek esetén tudja a választottbíróságok által megítélt kártérítést végrehajtásokkal beszedni (és a 99%-ban német állami tulajdon miatt a német állami költségvetésbe továbbítani).

Május második felében az osztrák OMV energiakereskedő leánycége, a Gas Marketing & Trading Gmbh azt jelentette be a részvényesek felé, hogy egy nyugati cég által megnyert választottbírósági követelés végrehajtása miatt elképzelhető, hogy egy bizonyos összeget nem az oroszok, hanem ezen nyugati cég felé kell majd átutalnia, emiatt pedig leállíthatják felé az oroszok a gázszállítást (az OMV hosszú távú gázvásárlási szerződése évi 6 milliárd köbméteres mennyiségről szól és 2040-ig van érvényben). Az OMV Gas Marketing & Trading azt is jelezte: még ha az oroszok le is állítják felé a gázszállítást, akkor is képes ellátni a saját szerződött ügyfeleit más forrásokból beszerzett gázzal.

Részben a fenti fejlemények miatt, részben annak megelőzése érdekében, hogy a nyugati cégek által megbízott végrehajtók a magyar állami MVM által a Gazprom Export felé kifizetendő összegekre (a gázszállítások ellenértékére) rátegyék a kezüket, a magyar kormány május végén egy sürgős kormányrendeletet hozott. Ezzel igyekezett megakadályozni a fenti ügyhalmazból eredő magyarországi végrehajtások érvényesítését. Amint azonban rámutattunk: ez nem feltétlenül kezelte teljeskörűen a helyzetet, illetve az ügyből eredő, a hazánkba érkező orosz gázszállításokra leselkedő veszélyt, mert jogilag a kormányrendelet gyenge lábakon áll, illetve az uniós jog hierarchiában alacsonyabb rendűnek számít.

Így tehát az Uniper mai bejelentése, a 13 milliárd euró feletti kártérítési követelés, illetve több más nyugati cég még folyamatban lévő hasonló választottbírósági eljárának kimenetele magyar szempontból is kiemelt jelentőségű, illetve az egész régió gázellátása szempontjából is fontos.

Éppen ezért is lehet az, hogy ma a holland TTF gáztőzsdén 2-3% körüli gázárugrás alakult ki 35-36 euró/MWh körülre az Uniper-bejelentés napján, noha egyébként a gáztárolók Európa-szerte még nagyon magas töltöttségen járnak (72%), és a norvég gázszállítások is felpörgtek a közelmúltbeli műszaki problémák után.

Az is lényeges, hogy idén év végén lejár az orosz-ukrán tranzitszerződés és nagy kérdés, hogy azon az útvonalon át folytatódik-e valamilyen áthodaló megoldás mentén az orosz gázszállítás Szlovákia, Ausztria, Magyarország (és a régió többi országa számára), vagy sem.

E hét eleji sajtóinformációk szerint az Uniper is részt vesz azokon a tárgyalásokon, amelyek ennek a potenciális áthidaló megoldásnak a kereteit egyeztetik (pl. az orosz-ukrán határon lenne egy nyugati cég/platform technikailag a gáz átvevője, így az ukránoknak nem kellene direktben az oroszokkal szerződni). Kedden Robert Habeck német energiaügyi miniszter azt is elismerte, hogy ő is tárgyal az Európai Bizottsággal arról, hogy a mi térségünk gázellátása ne kerüljön veszélybe az orosz szállítások esetleges kiesésével (pl. a fenti ügyhalmaz tovagyűrűző hatása nyomán). Érzékeltette: a cél az, hogy az orosz cég és általa az orosz költségvetés ne kapja meg a további gázszállításokért a pénzt, hogy abból az ukrajnai háborút finanszírozza.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock