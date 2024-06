Nehéz döntés előtt a Fed

Ma lesz a befektetők számára nem csak a hét, hanem a hónap egyik legfontosabb napja. Az amerikai inflációs adatok publikálása mellett este jön a Fed-kamatdöntés. Elnézve az infláció ragadósságát és a sok szempontból ellentmondó reálgazdasági adatokat a jegybank továbbra sincs könnyű helyzetben. Bár a piac minden lehetőséget megragad, hogy lazítást árazzon, és igazából a Fed is hajlana rá, a kép ennél sokkal összetettebb, és akár a negatív forgatókönyveket sem lehet teljesen kizárni.

Mi történt a gazdaságban?

Az előző kamatdöntéshez képest némileg máshogy érkezünk a mostani elé. Egészen áprilisig meglehetősen erős adatok érkeztek az amerikai gazdaságról. Erős volt a fogyasztási kereslet (kiskereskedelmi forgalom, fogyasztási kiadások), a munkapiaci adatok nem okoztak csalódást, sőt! A márciusi nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak száma 310 ezer fővel nőtt, míg a munkanélküliségi ráta 3,8%-on állt, viszont a bérekben egy óvatos csökkenő trend indult (hó/hó adatok alapján).

Az azóta eltelt időben viszont már sokkal vegyesebb a kép,

mivel olyan adatok érkeztek, amelyek alapvetően értékelik át, amit az amerikai gazdaságról eddig gondoltunk.

Egyrészt a fogyasztó vásárlóereje közel sem tűnik legyőzhetetlennek. A pandémia alatt felhalmozott többletmegtakarítások mára már elfogytak. Ez érezhető volt az áprilisi kiskereskedelmi adatokon - amelyek hó/hó alapon stagnáltak - és már a hitelkártyatartozások is emelkedésnek indultak, ami nem jelent jót a jövőre nézve. Az ipari termelés továbbra is gyengélkedik, az építőiparban pedig az egy évvel ezelőtt kezdődött felfutás lassulni látszik. Az ISM beszerzési menedzser-indexek szerint viszont a szolgáltatószektorban megállhatott a lassulás, de ennek ellenére is az összkép az, hogy a korábbi negyedévek robusztus háztartási fogyasztásának érdemi bővülése megállhatott.

A beérkező adatok tekintetében az egyik legnagyobb meglepetés, hogy az első negyedévben az amerikai gazdaság termelékenysége a vártnál érdemben lassabb ütemben bővült. Idáig az volt az alaptézis, hogy a fogyasztók erős pénzügyi helyzete és a magas termelékenység ellenállóvá teszi az amerikai gazdaságot a kamatemelésekkel szemben.

Mára azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a tézis bár sokáig kitartott, de már nem annyira igaz.

Ezt mutatják, a friss munkaerő-piaci adatok, amelyek a korábbiaknál jóval vegyesebb képet festenek a gazdaságról. A nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak száma 272 ezer fővel bővült, a bérek az előző hónaphoz képest 0,4%-kal nőttek (évesítve 4,8%). Azonban a munkanélküliségi ráta az aktivitása ráta csökkenése miatt 4%-ra emelkedett. Ráadásul a felszín alá nézve látható, hogy ugyan bővült a foglalkoztatottság, de csökkent a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma, viszont nagymértékben bővült a részmunkaidős foglalkoztatottaké. Összességében tehát a legutóbbi munkapiaci adatok sem mondanak élesen ellent az elmúlt időszaki adatok által kreált lassuló narratívának.

Az infláció tekintetében továbbra sem várható érdemi javulás. A várakozások szerint májusban a maginfláció 3,6%-ról 3,5%-ra csökkenhetett, míg az infláció változatlanul 3,4%-on maradhatott. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy az alapprobléma továbbra is életben van. Az infláció ragadósnak tűnik és a gazdaság óvatos lassulása ellenére egyelőre nem csökken tovább. Ezt erősítik az ISM beszerzési-menedzser indexei, amelyeknek az árkomponensei a feldolgozóipar és a szolgáltatószektor esetében is bőven 50 felett tartózkodnak. Ez pedig az árnyomás fennmaradását vetíti előre. Az infláción belül a lakhatás, a közlekedési és az egészségügyi szolgáltatások áremelkedése az, ami magasan tartja jelen pillanatban az inflációt.

Azonban két további probléma is adódik:

a lakosság inflációs várakozásai ismét emelkedésnek indultak, ami az inflációs várakozások horgonyzottságát kérdőjelezheti meg, mivel a gazdaság éppen a közelmúltban esett át egy nagy inflációs sokkon, ezért az egész rendszer sokkal érzékenyebb az inflációra.

Ez azt jelenti, hogy még egy kisebb sokkra is jobban reagálhat az infláció, mivel a vállalatok hozzászoktak ahhoz, hogy rögtön áttudják hárítani a magasabb költségeket a fogyasztókra. Bár az olajárak nem magasak jelenleg, de a befektetők olajpozícionáltsága nagyon alacsony, így az olajpiacot érintő rosszabb hírekre meglehetősen érzékenyen reagálhat a piac.

Hogyan gondolkodhat a Fed?

A legutóbbi közleményben a Fed is kiemelte, hogy a reálgazdaság alapvetően rendben van, az infláció ragadóssága viszont aggasztja, és ebben az elmúlt hónapokban sem látnak érdemi változást. Ennek ellenére az eddig elért eredmények elengedőnek bizonyultak arra, hogy csökkentse a mennyiségi korlátozás (Quantitative Tightening) mértékét havi 60 milliárd dollárról 25 milliárdra (jelzálogkötvények esetében nincs változás), amely lényegében annyit jelent, hogy a korábbiakhoz képest kevesebb likviditást fog kivonni a pénzügyi rendszerből (ez jó a kötvény és a részvénypiacoknak is).

A mostani gazdasági helyzet tehát még a májusi eleji kamatdöntéskor látottnál is összetettebb lehet.

Inflációs fronton a bejövő adatok nem mutattak érdemi javulást, és a Michigan Egyetem fogyasztói inflációs várakozást mérő mutatói tovább romlottak, ahogy az ISM indexek sem mutatnak az árnyomás csökkenése felé. Ráadásul korábban az volt a mondás, hogy amíg a gazdaság termelékenysége magas, addig a nominálbérek növekedése nem feltétlenül inflációs hatású. Viszont a legutóbbi termelékenységi adatok már érdemi lassulást mutattak.

Reálgazdasági oldalról viszont a bejövő adatok a gyengülés irányába mutatnak, de még közel sem annyira, hogy nyugodt szívvel gondolhassanak a jegybanki döntéshozók a lazításra.

Ez a fajta kettősség a piaci várakozásokban is tükröződik. Míg egy héttel ezelőtt a piaci szereplők 2-3 kamatdöntésben gondolkodtak, jelenleg szeptemberre nagyjából 50%-os valószínűséggel vár 25 bázispontos csökkentést és még egyet decemberre. Tehát, a legutóbbi munkapiaci adat óvatosságra intette – ha a részvénypiacokat nem is, de - a kötvénypiaci befektetőket.

Mivel kamatváltoztatás nem várható, a befektetők figyelmének középpontjában – a jegybanki kommunikáció mellett – a frissített előrejelzések állnak. Itt a legfontosabb kérdés, hogy 2025-ben hány kamatcsökkentésben gondolkodnak a döntéshozók. A márciusi előrejelzésben még 2024 végére 4,6%-os, míg 2025 decemberére e 3,9%-os alapkamatban gondolkodtak a döntéshozók. Most az infláció ragadóssága a gazdaság óvatos lassulásával párosul, ezért akár 2025-ben bátrabb is lehet a jegybank, ha azzal a feltételezéssel ér, hogy a gyengülő fogyasztói kereslet röviden gátat szabhat a szolgáltatószektorban a további áremeléseknek. Ha viszont továbbra is konzervatív marad (és a holnapi inflációs adatok a vártnál rosszabbak lesznek)-, akkor továbbra is maradhat a konzervatív megközelítés a jegybank részéről.

Milyen érdekességek vannak a piacokon?

Általában az amerikai részvénypiacok, a dollár és a 10 éves kötvényhozama között erős a korrelációs kapcsolat. Tehát, ha a példa kedvéért a dollár erősödik, a kötvényhozamok emelkednek, az kedvezőtlen a részvénypiacoknak, kivéve akkor, ha a profitvárakozások annyira erősek, hogy ezeket a negatív hatásokat felülírják.

Jelenleg ebben a hármasban divergencia figyelhető meg. Péntek óta – az erős foglalkoztatottsági és bér adatok miatt – a dollár erősödött, a kötvényhozamok emelkedtek, viszont az emelkedő munkanélküliségi rátából levezethető lazább monetáris politika a részvénypiacok nem estek. Tehát a részvény- és a másik két piac két különböző szcenáriót árazhat. Emiatt ezen piacok viselkedése a kamatdöntés közben aszimmetrikus lehet. Ha a Fed a romló reálgazdasági adatokra helyezi a hangsúlyt, az a kötvénypiacokra nagyobb hatást gyakorolhat, mivel a részvénypiacok eddig is ezt árazták. Ha azonban a jegybankot továbbra is inkább az infláció ragadóssága aggasztja, akkor viszont a kötvénypiacok (és a dollár) kevésbé reagálhat és ebben az esetben a részvénypiacok mozoghatnak nagyobbat.

Továbbá fontos megemlíteni a nemesfémeket is, amelyek az idei év egyik legjobban teljesítő eszközosztályának számítottak, de az elmúlt hónapban egy korrekciós fázis, talán trendfordulat kezdődött. A nemesfémek emelkedése mögött az egyik gondolat az volt, hogy az amerikai gazdaság idén erős marad, az infláció ragadós (és az emelkedés veszélyét sem lehet kizárni), a Fed viszont már inkább lazítana. Egy ilyen helyzetben a nemesfémek remek eszközosztálynak bizonyulhatnak. Azonban a kínai aranyvásárlások a legfrissebb adatok alapján véget értek, és a reálgazdaság is talán jobban lassul a várakozásokhoz képest, ami miatt az arany egyik legfontosabb narratívája kaphatott ütést. Ebben a tekintetben az arany szempontjából is kritikus fontosságú, hogy az ülésen a Fed hova helyezi majd a hangsúlyt.

Címlapkép forrása: Getty Images