Öveket becsatolni, ma minden borulhat a piacokon!

Magyar idő szerint 14 óra 30 perckor ismerhetjük meg a legfrissebb, májusi amerikai fogyasztói árindex (CPI) adatokat. A közlésnek pedig már csak azért is nagy jelentősége lesz, hiszen közvetlenül utána ismerhetjük majd meg a Fed kamatdöntését az esti órákban, amely várhatóan ezúttal is nagyobb hullámokat vet majd a részvény- és devizapiacokon egyaránt. Éppen ezért megnéztük, hogy milyen elmozdulásokat hozhat a mai közlés.

Jön az inflációs adat és a kamatdöntés

A várakozások szerint májusban havi alapon 0,3 százalékos lehetett a fogyasztói árak növekedése az Egyesült Államokban, míg az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,4 százalékos lehetett az infláció, ami megegyezhet az április értékkel. A maginfláció pedig az áprilisi 3,6 százalék után 3,5 százalékra mérséklődhetett év/év alapon.

Ezt követően az esti órákra is maradnak izgalmak, ugyanis a Fed kamatdöntése is kulcsfontosságú eseménynek ígérkezik, ugyan kamatvágásra ezúttal sem számíthatunk, de a jegybank iránymutatásai ezúttal is meghatározóak lehetnek a deviza- és részvénypiaci mozgások tekintetében egyaránt, már csak azért is, mivel a Fed frissíti majd előrejelzéseit is:

Néhány tisztviselő a várakozások szerint magasabb szintre emelheti a hosszabb távú kamatvárakozását, ami azt a nézetet tükrözi, hogy a restriktív politika az utóbbi időben kevésbé volt hatékony a gazdaság lassításának szempontjából, mint az előző ciklusokban.