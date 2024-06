Történelmi lépés a Bookingnál, eltörlik a kötelező árparitást

Történelmi lépésről tájékoztatta a Booking.com a szállásadó partnereit szerdán e-mailben. Az online szállásportál 2024. július 1-jétől már nem teszi kötelezővé az árparitás betartását az Európai Gazdasági Térségben (EGT) található szállásadó partnerek számára, írja a Spabook.net.

Megszünteti az árparitást a Booking, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szállásadók számára július 1-jétől nem kötelező ugyanazokat, vagy jobb árakat és feltételeket biztosítaniuk a Booking.com számára, mint amilyeneket saját maguk a saját weboldalukon, vagy bármely más online vagy offline csatornán meghirdetnek.

Ez a változás a Genius és a Preferált Partner Programokban való részvétel feltételeire is vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy az EGT területén található szállások egyéb platformokon meghirdetett, úgynevezett „külső árait” a továbbiakban nem veszik figyelembe a Bookingnál és már nem képezik az e programokban való részvételre való jogosultság feltételeit.

Több EU-s országban már eddig sem volt kötelező paritás a Booking esetében, nem lesz változás az Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Portugáliában található szállások esetében, ahol már eddig sem volt kötelező az árparitás betartása.

A Booking.com az árparitás eltörlésével elébe ment az elfogadásra váró magyar szabályozásnak, ugyanis a tavalyi kifizetési botrány után a magyar törvényhozáshoz olyan javaslatot nyújtottak be, amely Magyarországon betiltotta volna az árparitás alkalmazását. Ez a törvény még továbbra is fontos lesz, hiszen vannak egyéb online szállásportálok is, rájuk is fontos lesz kiterjeszteni ezt a működési rendet.

A cég azzal indokolta az árparitás általános, EGT-n belüli eltörlését, hogy a lépés az uniós digitális piaci törvénynek való megfelelés érdekében tett erőfeszítéseik része.

Címlapkép forrása: © 2024 SOPA Images via Getty Images