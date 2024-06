Választás 2024: újabb újraszámlálások jöhetnek

Dézsi Csaba András a csütörtök délutáni határidő előtt benyújtotta fellebbezését a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Területi Választási Bizottság elnökének – írja a Telex . A hírek szerint más településeken is újraszámlálások jöhetnek.

Győr

Az érvényes és az érvénytelen szavazatokat vizsgálják meg, számolják újra, mert érvényes szavazatokat is érvénytelenné nyilváníthattak - érvelt a levelében a jelenlegi polgármester, aki szerint volt olyan hely, ahol a jelöltekre leadott szavazatok számát sem tudta mindenki ellenőrizni, mert siettek, hogy végezzenek.

Több szavazókörben is előfordult olyan esemény, ami miatt a szavazatszámok még változhatnak: például az egyik bizottsági tag szerint összekeveredtek egyes polgármesterjelöltek szavazólapjai, ezért a szavazatszámok is megkérdőjelezhetők - jelezte. A politikus bizonyítékokat is csatolt a fellebbezéshez.

A bizottság pénteken Győrben hoz döntést Dézsi fellebbezéséről.

A lap felidézi, hogy Győr jelenlegi polgármestere már korábban jelezte, hogy újraszámláltatná a szavazatokat, miután Pintér Bence 440 szavazattal legyőzte a választáson.

Jelenleg Budapesten zajlik a szavazatok újraszámlálása, valamint komoly helyzet alakult ki a szoros eredmény miatt:

Az NVI oldalán elérhető adatok szerint pedig a lebélyegzett és urnában lévő 59 732 darab szavazólapból 987 volt érvénytelen.

Kalocsa

A Magyar Hang tudósítása szerint újraszámolást kér a Kalocsán a Kalo Lokálpatrióta Egyesület színeiben indult Bagó Zoltán, aki 2156 szavazatot kapott a polgármester-választáson, míg győztes fideszes ellenfele, Filvig Géza 2179 voksot. A különbség tehát 23, míg 98 szavazólap volt érvénytelen.

Sümeg

Az Élhetőbb Városért Egyesület Kovács Mihályt indította polgármesternek Sümegen, aki 1399 szavazatot kapott, míg a fideszes Végh László 1410 szavazatot. A különbség 11 szavazat, viszont itt is volt 114 darab érvénytelen.

Címlapkép: Urnabontás az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban kialakított 7. szavazókörben 2024. június 9-én. Forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba