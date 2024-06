Egészen furcsa dolgot művel a magyar építőipar

Óriási felpattanást produkált áprilisban az építőipar: a termelés volumene 11%-kal haladta meg az előző havit, eltüntetve a megelőző két hónap gyenge teljesítményét. A fundamentálisan rossz helyzetben lévő ágazat utóbbi hónapokban mutatott termelési adatai egyáltalán nem tragikusak, sőt a rendelésállományi számok sem, de olyan óriási ingadozásokat látunk hónapról hónapra, hogy nagyon nehéz értékelni, mi történik az építőiparban.

A 11 százalékos havi alapú ugrás azt is jelenti, hogy az egy évvel korábbihoz képest az építőipar teljesítménye 15,6%-kal nagyobb. Ez ugyanakkor nem sokat segít rajtunk, hogy tisztább képet láthassunk, hiszen az ágazat termelése hónapról hónapra annyira ingadozó, hogy az éves indexek a bázishatások és tárgyidőszaki nagy ingadozások miatt rendkívül volatilisek. A fix bázisú idősor talán kicsit eligazítóbb lehet, de kérdőjelek itt vannak bőven:

Mint látható, az építőipar két évig lefelé tartó trendjét nehéz lenne belelátni az elmúlt hónapok (rendkívül ingadozó) adataiba. A hirtelen növekedés nem nagyon fér bele abba a képbe, ami az ágazati szereplők információi és a gazdasági környezet alapján az elmúlt időszakban kialakult. A szakmában közmegegyezés van arról, hogy a magas kamatoktól, uniós forráskieséstől, szűk belső kereslettől, állami fogyókúrától senyvedő ágazat konjunkturális viszonyai igen rosszak. Ez alapján kifejezetten gyenge évet jósolnak a szakértők a tavaly 5%-kal zsugorodó ágazatnak.

Ezt azonban, mint látható ,a számok egyre kevésbé igazolják vissza. Sajnos a KSH nem nyújt eligazítást abban, hogy esetleg 1-2 nagy projekt lezárásának egyedi hatásáról van-e szó (a korábbi hónapok vártnál erősebb adatait leginkább erre vezették vissza a szakértők), így arra kevés részadatra támaszkodhatunk, ami rendelkezésre áll. Eszerint az épületek és az egyéb építmények kör egyaránt bővült (éves és havi alapon is) áprilisban, és szintén jó számot produkált a speciális szaképítés alágazat. Ez alapján a növekedés nem feltétlenül egyetlen nagy értékű beruházás aktiválása miatt történhetett.

Arról már az előző hónapokban beszámoltunk, hogy a gyenge kereslet a rendelési mutatókon is egyre kevésbé látszik. Így van ez a mostani jelentésben is. Áprilisban a megkötött új szerződések volumene 23,0%-kal haladta meg az egy évvel ezelőttit. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 16,5, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 30,9%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az utóbbi hónapok erősebb rendelési száma a teljes szerződésállományi mutatót is egyre jobban megszépíti. Az építőipari vállalkozások április végi rendelésállományának volumene már csak 0,5%-kal marad el az előző év azonos időszaki (igaz, elég alacsony) bázistól, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 1,1%-kal emelkedett, az egyéb építményekre vonatkozóké 2,0%-kal csökkent.

Ezek az előremutató adatok sem utalnak arra, hogy az építőiparban a további lejtmenet lenne az irány. Persze tudunk olyan rendelési mutatót gyártani, ami a bázishatásokra és árváltozásokra kevésbé érzékeny, és nem is mutat olyan szépen. A rendelésállomány havi termeléshez viszonyított értékében például nem látunk fordulatot:

Egyelőre azt állapíthatjuk meg, hogy az építőipar az év első harmadában sokkal jobb teljesítményt nyújt a várakozásokhoz képest. Az örömteli fejlemény okai és a kilátások viszont nagyon homályosak, így nem tehetünk mást, mint várjuk a következő hónapok adatait, amelyek segítségével talán tisztább képet festhetünk az ágazat helyzetéről.

Címlapkép forrása: Getty Images