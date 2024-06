Francia adósságválságra figyelmeztet a pénzügyminiszter, szétverik a francia piacokat

"A hazugságokból álló" szélsőjobboldali költségvetési ígéretek miatt pénteken arra figyelmeztetett Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, hogy adósságválság alakulhat ki Franciaországban, amely üzenetre még jobban felerősödött az a brutális eladói hullám, amely az elmúlt napokban is jellemezte a francia pénz- és tőkepiaci eszközöket. A fejlemények pénteken az eurót egyhavi mélypontra küldték a dollárral szemben, és a feszültséget a mi régiónk devizái is megérezték, jórészt ezért esett ma 399 közelébe a forint az euróval szemben.

Arról, hogy mennyire felforgatta Emmanuel Macron francia köztársasági elnök vasárnapi EP-választások utáni váratlan bejelentése a francia belpolitikát, egy külön összefoglalóban írtunk pénteken, és ahogy rámutattunk: nagy kérdés, hogy Macron húzása bejön-e. A friss közvélemény-kutatások szerint a Nemzeti Tömörülés akár többséget is szerezhet a francia Nemzetgyűlésben, és így nekikezdhet populista, a költségvetési hiányt potenciálisan jelentősen emelő intézkedései megvalósításának, például az áramárak csökkentésének, a gáz áfájának vágásához, a közkiadások emeléséhez.

Ezekre is utalva péntek reggel a franceinfo rádiónak nyilatkozott Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki többek között azt mondta a Reuters tudósítása szerint:

Ha a szélsőjobboldalra nézek, egy olyan programot látok, amely hazugságokból áll.

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi politikai instabilitás pénzügyi válsághoz vezethet-e, Le Maire igennel válaszolt.

"Ez a politikai programok miatt van így, amelyek az asztalon vannak azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy képesek leszünk-e, igen vagy nem, továbbra is finanszírozni ezt az adósságot" - mondta. Azt is mondta: "Sajnálom, nekik (a szélsőjobboldalnak) nincsenek meg az eszközeik, hogy ezeket a kiadásokat megengedjék maguknak".

A francia államháztartási hiány már egyébként is nagyon magas volt ezekben az években, 5% feletti a GDP arányában, ezért is várható, hogy a jövő héten megindul majd a túlzott deficit eljárás Franciaország ellen is (Magyarországhoz hasonlóan) az Európai Bizottság által. Így a populista ígéretek, és a választási költekezés az egyik központi témává lép elő a június 30-i, és július 7-i kétfordulós francia kampányban. Éppen ezért is aggódnak a befektetők, és ahogy a fentiek jelzik:

Le Maire is kérdésesnek látja azt, hogy az emelkedő adósságrátát képes lesz-e megfinanszírozni a piacokról az ország.

Arról, hogy a francia pénz- és tőkepiacokon az elmúlt napokban meredek esés következett be, több cikkben is írtunk, mindezen mozgások ma Le Maire figyelmeztetésére csak még jobban felerősödtek. Ennek néhány indikátora:

A három vezető francia bank (BNP Paribas, Sociéte Generale, Credit Agricole) részvényárfolyamai 4-5%-kal tovább szakadtak, így a héten eddig már 10-15% körüli zuhanást szenvedtek el.

A francia vezető tőzsdeindex, a CAC40 ma további 2,5% körüli esést mutat, múlt pénteki zárószintjéhez képest már 6% körüli a zuhanás mértéke.

A francia 10 éves államkötvény hozam felára a némethez képest 80 bázispontra ugrott, amilyen magas szintre 7 éve nem volt példa. A héten ez már 30 bázispont körüli felár emelkedést jelent, ami jórészt azért alakult ki, mert a befektetők a biztonságosabbnak hitt német papírba menekülnek a franciából.

Az 5 éves francia csődkockázat elleni biztosítás ára 4 éves csúcsra, 37 bázispont körülre ugrott, ami még mindig relatív alacsony, 3% körüli kumulált csődkockázati valószínűséget jelent 5 éves távon.

A francia piacokkal, adóssághelyzettel kapcsolatos aggodalmak az eurót is a mélybe küldték: ma újabb egyhavi mélypontra bukott 1,07 közelében a dollárral szemben. A francia piacokkal kapcsolatos aggodalmak, kockázatkerülés, és a dollár erősödése együtt betett a régiós devizáknak is, és jórészt ezért esett ma még tovább a forint is, az euróval szemben 399-ig, a dollárral szemben 373-ig, előbbi háromhavi, utóbbi nyolchavi forintmélypontot jelent.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Bloomberg via Getty Images