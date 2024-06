Választás 2024: máris itt az újabb újraszámlálás

Ahogyan arról tegnap beszámoltunk, Dézsi Csaba András győri polgármester a csütörtök délutáni határidő előtt benyújtotta fellebbezését a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Területi Választási Bizottság elnökének.

A jelenlegi polgármester fellebbezésében kérte, hogy az érvényes és az érvénytelen szavazatokat vizsgálják meg, számolják újra, mert érvényes szavazatokat is érvénytelenné nyilváníthattak. Indoklása szerint volt olyan hely, ahol a jelöltekre leadott szavazatok számát sem tudta mindenki ellenőrizni, mert siettek, hogy végezzenek. Több szavazókörben is előfordult olyan esemény, ami miatt a szavazatszámok még változhatnak: például az egyik bizottsági tag szerint összekeveredtek egyes polgármesterjelöltek szavazólapjai, ezért a szavazatszámok is megkérdőjelezhetők - jelezte Dézsi.

A fellebbezésről szóló bizottsági döntést mára ígérték. A kérdés az volt, hogy mind a 97 választókörben újraszámolják-e a szavazatokat vagy csak abban a hétben, amelyet Győr jelenlegi polgármestere a beadványában megnevezett az esetleges jogsértések kapcsán. A döntéshez két kúriai határozatot vettek alapul, és végül az utóbbi mellett döntöttek, így

hét választókörben jön újraszámlálás.

Az első eredmény alapján a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület jelöltje, Pintér Bence 440 szavazattal legyőzte Dézsit.

Az újraszámlálást hétfő reggel kezdik.

