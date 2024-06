200 ezer forintot is lehet spórolni egy streaming trükkel

A legismertebb streaming platform, a Netflix jelenleg két díjcsomagban elérhető: egy havi 2490 és egy 4490 forintos előfizetés közül választhatunk. A fő különbség a két csomag között, hogy a drágább verzióval lehetőségünk van HD minőségben is nézni kedvenc filmjeinket. A szolgáltatást elérhetjük telefonon, tableten és tv-n keresztül is a Netflix applikációval. A felület játékfilmeket, dokumentumfilmeket, sorozatokat, animéket és díjnyertes, saját gyártású tartalmakat is kínál felhasználóinak.

A megújult MAX még több opciót ajánl, amiből válogathatunk leendő előfizetőként. A lehetőségeket akkor is érdemes átnéznünk, ha már régóta használjuk a felületet, hiszen előfordulhat, hogy egy sokkal kedvezőbb, testreszabottabb lehetőséget találunk. Az alap, standard előfizetés havi 2790 forintba kerül. Ezért az összegért egyszerre két eszközön streamelhetünk és 30 letöltés áll rendelkezésünkre, ha offline módban szeretnénk filmezni. A drágább, prémium csomaggal már négy eszközt használhatunk párhuzamosan és 100 letöltésből gazdálkodhatunk 3890 forintos havi költségért. Újdonság, hogy 1200 forintért havonta Sport kiegészítőt is vásárolhatunk, így például a 2024-es Párizsi Olimpiai Játékok legjobb pillanatait is nyomon követhetjük.

A népszerű Marvel, Disney, Pixar és a Star Wars univerzum tartalmai mellett, a látványos National Geographic műsorokat is elérhetjük a Disney+ előfizetőjeként. A streaming felületet havi 3090 forintos vagy évi 30900 forintos áron aktiválhatjuk. A SkyShowtime valamivel kedvezőbb áron kettő csomagot kínál. Az olcsóbb előfizetéssel egyszerre egy eszközön nézhetjük a filmeket, reklámokkal 1999 forintért. Ha hajlandóak vagyunk közel 800 forinttal többet fizetni, akkor viszont 2799 forintért már két eszközön élvezhetjük, reklámok nélkül a műsorokat és harmincat le is tölthetünk.

Az eddigieknél jóval olcsóbban érhetjük el a kevésbé ismert Prime Videon a hétvégi filmeket. A 7 napos ingyenes próbaidőszak után havi 899 forintért kapjuk meg a teljes választékot, amely leginkább népszerű filmeket és sorozatokat kínál. Az Apple TV szolgáltatását leginkább azok ismerik, akik vásároltak már Apple terméket. A márka a vásárlóknak 3 hónapos ingyenes próbaidőszakot ajánl fel, majd 2790 forintos áron folytatható az előfizetés. Apple termék vásárlása nélkül a próbaidőszak egy hét és ezután aktiválhatjuk a havidíjas szolgáltatást.

A Pénzcentrum számítása szerint megéri előre megterveznünk, hogy mit nézzünk és hónapról, hónapra más szolgáltató tartalmaira előfizetni.

Ezzel a módszerrel összesen, a 12 hónap alatt, az alap szolgáltatásokat választva, 28 116 forintot kell kifizetnünk. De még a premium csomagokkal sem éri el a 40000 forintot a költség: egészen pontosan egy év alatt, az extrákkal 35916 forintot vonnak le a számlánkról a streamelt filmekért. Összegezve, egyértelműnek tűnik, hogy rengeteg plusz pénz maradhat a zsebünkben, ha nem fizetünk minden hónapban az összes szolgáltatónak akkor is, ha éppen nem használjuk a felületet.

Az éves 160 000 és 230 000 közötti költés helyett, az alig 30-40 ezres előfizetési díj tényleg sokkal kedvezőbbnek tűnik.

