Drasztikus lépésre készül Görögország

Az utóbbi években egyre többet hallani a túlturizmus jelenségéről, amely különösen a Covid-19 járvány után vált égető problémává. A túlturizmus azt jelenti, hogy egy adott turisztikai célpont annyira népszerűvé válik, hogy az ott tartózkodók száma már rontja az utazási élményt és károsítja a helyi infrastruktúrát.

Mitsotakis miniszterelnök egy interjúban jelentette be, hogy 2024-től új szabályokat vezetnek be, amelyek korlátozzák majd az egyes szigeteken kikötőhelyek számát. Emellett engedélyezési rendszert is bevezetnek a rezidők számára.

Tavaly 32,7 millióan látogattak el Görögországba.

2024 első negyedévében 25 százalékkal nőtt a turisták száma az előző év hasonló időszakához képest. Tavaly a körutazásokból származó bevételek elérték a 847 millió eurót.

A hajók továbbra is felkereshetik majd a legtöbb szigetet, és sok tengerjáró Athén helyett Pireuszban köt majd ki.

