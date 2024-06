Megjött a figyelmeztetés, extrém erős UV-sugárzás lesz vasárnap!

A napsütést a mai napon alig fogja árnyékolni felhő, így az UV-sugárzás, erős, nagyon erős, néhol pedig az extrém erős fokozatot is eléri majd - figyelmeztet az Időkép.

Az Időkép arra figyelmeztet, hogy a 11 és 15 óra közötti időszakban kerüljük a napfényt, ugyanis ebben az időszakban a helyenként extrém erős UV-sugárzás miatt akár 10 perc alatt is le lehet égni. Emellett egy gyenge hidegfront is súrolja az országot, ami fejfájást, migrént és szédülést is okozhat.

A hidegfront hatására az északkeleti, keleti részén az országnak kialakulhatnak futó záporok és zivatarok, melyek környezetében erős, viharos széllökésekre kell számítani.

A délutáni maximum 24 és 31 fok között lehet, délkeleten lehet a legmelegebb.

