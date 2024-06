Történelmi jelentőségű bírósági döntések születtek Európában: nincs mese, meg kell fizetni az energiaátmenet árát

Két történelmi jelentőségű bírósági ítélet is született az elmúlt időszakban a klímavédelem ügyében, amelyek alapján szerzőnk azt sürgeti, hogy az energetikában is előremutató modellt kell felépíteni, és "invesztálni kell többek között az energia megtermelését, szállítását / tárolását és elosztását végző rendszerekbe is". Előrebocsátja: "Ez sajnos azt is jelenti, hogy az EU lakosainak meg kell fizetnie technológiai átmenet árát. Aki korábban ébredt, annak kicsit kevesebbet, aki még kótyagos a szunditól azoknak többet. Egy biztos: most utólag, egy összegben sokkal fájóbb lesz, mint lett volna apránként, az össznépi házimozi-bulik, vagy új és folytatódó környezetszennyező beruházások támogatása helyett."

Közös keresztünk, az európai energetika és kultúra

Az alábbi felsorolásból legalább egy tétel mindannyiunkra igaz: energetikával, főleg energiakereskedelemmel foglalkozó emberként, illetve fogyasztóként és európai polgárként nem tudunk függetlenedni a modern gazdaságot millió szállal átszövő energetika gyorsuló ütemű fejlődésének hatásaitól, és a meghozott, vagy elmaradó döntések társadalmi következményeitől. Korábban egy-egy régió vagy árucsoport szintjén igyekeztem új, vagy legalábbis új szemszögből bemutatott információt bemutatni, most egy sokkal tágabb társadalmi kontextusban szeretnék gondolatokat megosztani, illetve ébreszteni.

Egy korábbi írásomat már kezdtem történelmi bevezetővel (gázipar), így ezt a poént most nem lövöm le újra. Annyit azonban előljáróban had írjak le mégis, hogy a nagy, összetett energiarendszerek kiépülését elhozó XX. század energetikai alapfilozófiája a központi termelési egységek (báziserőmű, nagy kőolaj- és / vagy gázmező), az onnan az energiát a felhasználási helyek közelébe eljuttató szállítóvezetékek (a tájban kilométerek százain őrtálló nagyfeszültségű áramvezetékek, és a Dűne fűszerférgei módjára előugró majd újra a föld alá bukó nagynyomású gázvezetékek), után a delejt / földgázt a Fogyasztókhoz közvetlenül eljuttató elosztói hálózatok együttműködésére épült. Ennek a rendszernek a jelmondatai a termelékenység és méretgazdaságosság kettőse, és évtizedeken át hatékonyan szolgálja termelők és fogyasztók érdekeit az Óperencián innen és túl. A rendszer sikeresen integrálódott a tágabb gazdasági összefüggésekbe, tudott ha kellett mutálódni és alkalmazkodni geopolitikai változásokhoz, és elindított de legalábbis lehetővé tett gazdasági- technológiai forradalmakat is, de nem utolsósorban: hihetetlenül megváltoztatta életünket, mindennapjaink részévé vált.

Majd jött a XXI. század, és a korábbi egységes gyakorlat elkezdett felfesleni, mert az energia "önmagától" meglétét adottságként, már-már egyfajta szerzett jogként felfogó X, Y és Z generáció a fejlődő edukáció és közösségi kommunikáció csodájával ráébred a rendszer fosszilis fonákjára is. Persze korábban is voltak lignitbánya-ellenes tüntetések a Ruhr vidéken a por és zajszennyezés miatt, idén láthattuk a huszadik század fordulóján az USA olaj-polgárháborús viszonyait bemutató Megfojtott Virágok c. filmet a kevésbé dicső kezdetről, de

az akkori elszigetelt esetek helyett mostanra valóban széles társadalmi bázisa lett a minden szempontból tisztább energetikát elváró egyéneknek.

Ráadásul közben a technológiai fejlődés is átlép fontos határokat és mára hirtelen műszakilag lehetővé válik az energia helyi előállítása nagyarányú fosszilis szennyezés nélkül. A korábbi egységes, nagy rendszerek immár képesek regionális rendszerekként (együtt)működni – kérdés, mi ennek az ára és ki fizesse azt?

Mindenesetre a fogyasztók már elkezdték követelni az új műszaki megoldások iparági alkalmazását, aminek kikényszerítésére olyan új szabályozási lépések kerülnek bevezetésre mint:

Mindeközben a gazdasággal és környezetvédelemmel egyben, és nem szélsőséges vagy / vagy alapon foglalkozó egyének kedélyét ilyen és hasonló híradások borzolják:

Az energiaátállás támogatottsága csökkenni fog, ha a hétköznapi polgárok nem tudják égve tartani a villanyt

– érvelt a Shell Plc. ügyvédje a döntő jelentőségű éghajlati ügy indításaként.

Az energetikai cég ügyvédei a hágai fellebbezés első napján bemutatott érvelésükben elővezették, hogy az olaj- és gázipari óriáscéget az üvegházhatású gázok kibocsátásának gyorsabb csökkentésére kötelező 2021-es ítéletnek nincs jogalapja, nem elég hatékony, sőt kontraproduktív, és katasztrofális következményekkel járhat Hollandiára nézve.

"Ha az emberek már nem tudják megfizetni az energiszámlájukat, vagy az energia-ellátás nem lesz megbízható azaz amikor megnyomod a gombot mert vagy ételt szeretnél főzni és bekapcsolni a gáztűzhelyet, akkor akár itthon, de más országokban se fogják már támogatni az energetikai átmenetet" – fejtette ki a bíróságon Daan Lunsingh Scheurleer, a Shell ügyvédje.

Egy másik hír:

A mérföldkőnek számító klímaügyben az Európai Bíróság elmarasztalja Svájcot.

Szakértők szerint ez volt az első alkalom, hogy egy nemzetközi bíróság megállapította, hogy a kormányok jogilag kötelesek teljesíteni az emberi jogi törvények értelmében az éghajlattal kapcsolatos céljaikat.

Európa legfelsőbb emberi jogi bírósága kijelentette, hogy a svájci kormány megsértette polgárai emberi jogait, amikor nem tett eleget az éghajlatváltozás megállítása érdekében.

Ez a szakértők szerint mérföldkőnek számító döntés megerősítheti azokat az aktivistákat, akik abban reménykednek, hogy az emberi jogi törvények segítségével felelősségre vonják a kormányokat.

Jelen cikk első részében és a fenti két, várhatóan valóban történelmi jelentőségű bírósági döntés hátterében illetve a folytatásban több, szándékosan is ütköztetett érv van:

Energiához való jog vsus fejlett infrastruktúra elérése, kinek a kontójára?

A pazarláshoz való jog is alapjog?

"Fast-fashion-energetika" – a dolgoknak van eredendő költsége és ára!

Anélkül, hogy most pálcát törnénk bármelyik vélemény, vagy módszer fölött fontos felismerni, hogy az EU részéről az ESG, a téma zöld megközelítése a nyilvánvaló gazdasági hatásokon túl hangsúlyosan egy identitási / szociális kérdés is. Kvázi az EU, mint az "Európai Országok Közössége" - direkt használom a "közösség" szót az "unióra" jobban megfelelő "szövetség" helyett - elért oda a fejlődésében, hogy definiálnia kell:

kik is vagyunk,

hogyan és mit akarunk kezdeni magunkkal,

mi az, ami európaivá tesz minket és megkülönböztet a nem-európaiaktól?

A cikk szerzője még nem kutatta ki, hogy mikor és miért, de az egyik identitásképző eszme a környezetvédelem lett. A természetes és épített környezethez való viszonyunk. Az, hogy mennyire hangsúlyosan rendeljük hozzá a környezetet megtartásának és (meg)élhetésének kérdését minden más kérdés megoldásához, mik a prioritások. Ennek ékes bizonyítéka a környezeti tematika hangsúlyos szerepeltetése a törvényhozásban és iparági szabályozásokban.

Ha például a gazdasági sikeresség elérésének (fenntartásának?) módja olyan fokú környezeti ártalmak bevezetése és folyamatos (újra)termelése, melyek összesített hatása, anyagilag is számszerűsíthető kára több, mint a rövidtávú gazdasági előny, az nem lehet egy európai hozzáállás a formálódó öndefiníciónk szerint.

A fenti tétel igazolása számos, ránézésre nem kapcsolódó, de hasonló logikával bevezetett és széleskörben elfogadott gondolat-párból levezethető:

olcsóbb és hatékonyabb oktatásra költeni mint börtönre

olcsóbb és hatékonyabb megelőzésre (és oktatásra) költeni mint kórházakra

olcsóbb és hatékonyabb k+f-re költeni mint cégfelszámolásra

olcsóbb és hatékonyabb trafipaxra költeni mint temetésre

A fejlesztéseknek bizony ára van. Az ESG átállás 2030-ig becsült évi 260-470 milliárd eurós árát előbb el kell kezdeni fizetni, aztán jöhet a szüret. A kozmikusnak tűnő számot kontextusba helyezve: az EU 2022-es összesített éves kutatás-fejlesztési költségvetése 355 milliárd euró volt, ami az EU GDP-jének 2,24%-át teszi ki. Egy 2016-os RAND Europe tanulmány becslése szerint évente akár 990 milliárd eurót is veszhet korrupció miatt…

Visszatérve a fejlesztési költésekre: ezek kiadásai és bevételei jó esetben és jól elhelyezve egymással egyensúlyban lévő tételek, társadalmi – egyéni szinten is. Munkája miatt a szerző a '90-es évek második felében milliószor tette meg a Budapest - Rétság közötti mintegy 50km utat, ezalatt az akkor legfelkapottabb kereskedelmi rádió reggeli műsorában milliárdszor ment le a "házimozi-buli" nyeremény-reklám. A digitális televíziózás bevezetéséig még 15-20 év van vissza, becslések szerint a lakosság kevesebb mint 10%-a használ bankkártyát, a 2000-es évek elején végzett kutatások alapján a magyar lakosság 10-15%-a funkcionális analfabétának tekinthető, de házimozi-buli kell, az a Kánaán. Hát lett házimozi. Amire akarunk, arra lesz.

Európának és benne Magyarországnak el kell döntenie mit akar:

a kiszervezett gyártás és felelősség után visszajövő "kicsi és olcsó" drogjával még elfedni saját strukturális gondjait, vagy elvégezni rég halogatott szociális, gazdasági és kulturális házifeladatát: egy termelékeny, nem önkizsákmányoló, például az energetikában is előremutató modell felépítését? Utóbbi azt jelenti invesztálni kell többek között az energia megtermelését, szállítását / tárolását és elosztását végző rendszerekbe is. Ebből fakad persze az is, hogy az energia senki számára sem kerülhet annyiba, mint az évtizedes kapcsolt politikai árazással támogatott, komoly értékvesztéssel elszámolt eszközökön megtermelt árszint.

És ez sajnos azt is jelenti, hogy az EU lakosainak meg kell fizetnie technológiai átmenet árát. Aki korábban ébredt, annak kicsit kevesebbet, aki még kótyagos a szunditól azoknak többet.

Egy biztos: most utólag, egy összegben sokkal fájóbb lesz, mint lett volna apránként, az össznépi házimozi-bulik, vagy új és folytatódó környezetszennyező beruházások támogatása helyett. A fentiek elmagyarázása és hatékony alkalmazása egyik legfontosabb feladata kellene legyen a tisztújítás utáni EU régi és új brüsszeli és nemzeti politikusainak és bürokratáinak. Itthon is, mert mi is itt vagyunk otthon.

Címlapkép forrása: Getty Images