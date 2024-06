A világ legfenyegetőbb kórokozói elleni gyógyszert fejlesztettek magyar kutatók

Magyar kutatók egy új típusú antibiotikumot fejlesztettek ki, amely hatékonyan pusztítja el a baktériumokat a sejtfal szétroncsolásával. Az eredményekről szóló tanulmány a rangos Nature Communications folyóiratban jelent meg, és új reményt kínál a hagyományos antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumok elleni harcban.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előrejelzése szerint 2050-re a fertőzések, amelyeket a hagyományos antibiotikumoknak ellenálló mikroorganizmusok okoznak, a vezető halálokká válhatnak. Már 2019-ben is 1,27 millió halálesetet okoztak a rezisztens baktériumok, és ez a szám évről évre növekszik. A szuperbaktériumokkal való küzdelem egyik ígéretes módja az úgynevezett fágterápia, amely során vírusokkal pusztítják el a baktériumokat. Ezzel párhuzamosan az új hatásmechanizmusú antibiotikumok kifejlesztése is kulcsfontosságú.

„A baktériumok rendkívül adaptívak, és képesek gyorsan alkalmazkodni a környezetükhöz” – mondta Beke-Somfai Tamás, a HUN-REN TTK Biomolekuláris Önrendeződés Kutatócsoportjának vezetője. A kutatók egy olyan új antibiotikumot terveztek, amely ötvözi a természetes antimikrobiális peptidek baktériumölő mechanizmusait a mesterséges vegyületek kedvező biostabilitásával.

Az új antibiotikum a baktériumok sejtfalát támadja meg. A krio-elektronmikroszkóp (cryo-EM) segítségével a kutatók megfigyelték, hogyan rendeződnek ezek a peptidek szupramolekuláris szerkezetekbe a baktériumsejtek felszínén. „A felvételek szerint a képződő lamellák – mintha kések lennének – belenőnek a sejtfalba és behatolnak a baktérium belsejébe. Ez szivárgást okoz, ami végül a baktérium pusztulásához vezet” – magyarázta Beke-Somfai.

A kutatás egyik legnagyobb újítása, hogy a peptidek a baktériumsejtekhez kötődve in-situ aktiválódnak, és a kutatók közvetlen vizuális betekintést nyertek a baktériumölő mechanizmusukba. A molekuladinamikai szimulációk és a mikroszkópos képek megerősítették, hogy a peptid-alapú lamellák a foszfátcsoportokkal való kölcsönhatás révén alakulnak ki. Ezek az új típusú antibiotikumok már rendkívül kis koncentrációban is gátolják a baktériumok növekedését.

A HUN-REN TTK kutatóinak munkája jelentős lépést jelent a rezisztens baktériumok elleni harcban. Az új antibiotikum nemcsak hatékony, de célzottan a baktériumsejtekhez kötődve aktiválódik, ami minimalizálja a mellékhatásokat és növeli a kezelés hatékonyságát.

Az ilyen típusú innovációk kulcsfontosságúak lehetnek a jövőbeni egészségügyi kihívások kezelésében. A kutatók bíznak benne, hogy az általuk fejlesztett antibiotikum hamarosan a gyakorlatban is alkalmazható lesz, és hozzájárul a szuperbaktériumok elleni globális küzdelemhez.

