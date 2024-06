Virág Barnabás az MNB kamatdöntése után: A kamatcsökkentések szüneteltetése is ott van az asztalon

Portfolio 2024. június 18. 16:46

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke megtartotta a mai kamatdöntés utáni háttérbeszélgetését. Az MNB 25 bázispontos kamatcsökkentése után Virág elmondta, hogy a monetáris politikában új korszak kezdődik. A jegybank előtt kevesebb tér marad a kamatcsökkentésekre az év hátralevő részében, ami azt jelenti, hogy kis kamatcsökkentések mellett a vágások szüneteltetése is ott lesz az asztalon. Adatvezérelt üzemmódra áll át az MNB, a beérkező adatok fényében ülésről ülésre döntenek. A külső környezet szűkíti a mozgásteret, de a hazai folyamatokban is van kockázat, főleg az erőteljes bérkiáramlásra és a magas inflációs várakozásokra figyel oda az MNB. Emellett az eseményen Virág nyomatékosította a pénzpiaci folyamatokat is, amelyre az MNB tekintettel lesz a döntései során.