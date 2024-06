Hihetetlen felmérés: rengeteg magyar tervez elektromos autót venni, de van egy nagy akadály

Az Alternatív Üzemanyagok Európai Megfigyelőközpontja (EAFO) által lebonyolított, tizenkét uniós tagállamra kiterjedő, nagyszabású felmérés ma közzétett eredményei szerint kedvező az akkumulátoros elektromos autók megítélése. Az árakkal kapcsolatos aggályok ellenére a nem elektromos autót használók 67%-a fontolgatja, hogy elektromos járműre vált.

Az EU azon kötelezettségvállalása, hogy – az európai zöld megállapodásban és a fenntartható és intelligens mobilitási stratégiában foglaltaknak megfelelően – 2050-re 90%-kal csökkenti a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátást, összhangban van ezzel a tendenciával, és hangsúlyossá teszi a kibocsátásmentes járművek szerepét, olvasható a közleményben. Hozzáteszik: az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló új rendelet (AFIR) az egész EU-ban lendületet adat a nyilvános töltőinfrastruktúra kiépítésének.

Az EAFO több mint 19 000 embert megszólaltató felmérése az egyik legnagyobb horderejű felmérés volt az elektromos közlekedés terén. A válaszadók az éghajlati előnyöket és a költséghatékonyságot emelték ki az akkumulátoros elektromos járművek fő pozitív vonásaként. Az ár továbbra is jelentős gátló tényező, a válaszadók közel kétharmada szerint jelent problémát, de az egyéni töltési lehetőség hiánya és a bárki számára elérhető töltőhelyek alacsony száma is hátráltató tényezők. Egyharmaduk azonban így is tervezi, hogy öt éven belül elektromos autót vásárol.

A megkérdezett járművezetők által azonosított 5 legfontosabb hátránya az akkumulátoros elektromos járműveknek. Forrás: Consumer Monitor 2023

Ami a magyar adatokat illeti:

Magyarországon az egyik legmagasabb azok aránya, akik rövid, közép- vagy hosszabb távon potenciálisan beruháznának elektromos autóra (67%).

Ennyen terveznek a jövőben elektromosautó-vételt az egyes országokban. Forrás: Consumer Monitor 2023

A magyar válaszadók szerint az akkumulátoros elektromos autók legfontosabb előnyét a vezetési jellemzők jelentik (például az, hogy az autók csendesek, kényelmesek), ezt követi a használat gazdaságossága, majd az egészségügyi előnyök (nincs kipufogógázként kibocsátott szennyező anyag). Legnagyobb hátrányként a magyar válaszadók is az árat jelölték meg.

A felmérés Belgiumot, Dániát, Franciaországot, Németországot, Magyarországot, Olaszországot, Litvániát, Luxemburgot, Hollandiát, Szlovéniát, Spanyolországot és Svédországot fedte le.

Címlapkép forrása: Shutterstock