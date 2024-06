Elmaradt a hidegzuhany, de lassul a magyar bérnövekedés

Áprilisban is bőven két számjegyű mértékben nőttek a bruttó átlagbérek Magyarországon, azonban az már látszik, hogy némiképp lassul a bérdinamika. A gyors emelkedés összességében azt jelzi, hogy azok a vállalatok is érdemben növelték a béreket, amelyek nem januárban, hanem tavasszal döntöttek a bérekről.

Áprilisban a bruttó átlagkereset 645 300 forint volt, ami 13,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 596 200 forintra becsülhető, ami 13,9%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában - derült ki a KSH friss adataiból. Ez igencsak jelentős béremelkedésnek számít, ami azt jelzi, hogy azok is nagymértékben növelték a béreket, akik nem az év első hónapjában, hanem tavasszal vizsgálták felül a fizetéseket.

Ugyanakkor az év elején látott, 15%-hoz közeli bérdinamikához képest némiképp lassult az emelkedési ütem. Akkor a minimálbér és a bérminimum tavaly decemberben látott (15, illetve 10%-os) emelése jelentős hatással volt a bérekre, ami nemcsak a legkisebb keresetűek fizetését dobta meg, hanem még a mediánbér szintjénél is érzékelhető volt (a bértorlódás elkerülése végett). A tavaszi hónapok adataiban már azoknak a nagyvállalatoknak a béremelése is látszódik, amelyek ilyenkor tartják a bértárgyalásokat. Emiatt többen azt várták, hogy nagymértékben lelassul a bérdinamika, az adatok alapján azonban inkább az látható, hogy a multinacionális vállalatok is kénytelenek voltak erős bérkorrekcióra.

Idén egyébként a költségvetési szférában sokkal gyorsabban nőnek a bérek, mint a vállalatoknál. Az államhoz köthető szektorokban 19,7%-kal nőttek a fizetések, míg a cégeknél "csak" 11,6%-kal. Az év elején még 13% feletti növekedést láthattunk a cégeknél, miközben az államnál 17% körüli emelkedés volt jellemző. Vagyis amíg a vállalati szektorban kissé lassult a béremelkedési ütem, addig az állami szférában még gyorsult is.

Összességében tehát úgy tűnik, hogy azoknak a vállalatvezetőknek a többsége, akik az idei évben 5 és 10% közötti béremelést szerettek volna végrehajtani a vállalati felmérések szerint, kénytelenek voltak meggondolni magukat. Számos vállalatnál természetesen így is bőven egyszámjegyű volt a béremelkedés, akik azonban így döntöttek, minden bizonnyal továbbra is érdemi gazdasági kihívásokkal küzdenek, illetve a munkavállalói létszám csökkenésével tervezhetnek. A tavalyi inflációs válság (reálbércsökkés) után ugyanis a dolgozók igyekeznek jelentős béremelést elérni idén, és ha ez nem sikerül, akkor új állás után nézni. A kisebb béremelést nyújtó vállalatok most abban "bízhatnak", hogy egyelőre kevés álláshely lesz a piacon, amelyek közül a dolgozók válogathatnának.

A dolgozók többsége azonban minden bizonnyal örül, hogy a bére az infláció felett nőtt. Miután az infláció idén már alacsony szintre süllyedt (áprilisban 3,7%-os volt), miközben a béremelkedés gyors maradt, így a keresetek vásárlóereje 9,5%-kal nőtt áprilisban az előző év azonos időszakához képest.

Ahogy a fenti ábrán látható, az elmúlt hónapokban 10% körül volt a reálbérek növekedése. A következő hónapokban azonban kissé lassulhat a keresetek vásárlóerejének emelkedési üteme, hiszen az infláció ha lassan is, de emelkedik. A márciusi 3,6%-os mélypont után májusban 4%-ra emelkedett az infláció, ráadásul az év hátralévő részében tovább nőhet. Szakértők szerint az év második felében 4 és 5% között lehet a pénzromlás, ez pedig apasztja majd a reálbérek növekedési ütemét.

A fix bázisú bérindexre is érdemes vetni egy pillantást. Ez alapján az elmúlt fél évben emelkedtek a reálbérek (2020-hoz képest), mostanra azonban megtorpant a növekedés. A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogy miként alakulhat a havi infláció és a bérdinamika. Miután a bérek gyorsulására nem számíthatunk, miközben az infláció inkább gyorsulhat, mint lassulhat, így az év hátralévő részében a dolgozók már nem igazán érzékelhetik a bérük vásárlóerejének további növekedését.

Címlapkép forrása: Getty Images