Egyre drágább a nyaralás

Nagy Károly 2024. június 22. 16:30

Még mindig drágának tartja a nyaralási ajánlatokat a magyarok többsége, pedig a szezon előrehaladtával már nem lesznek olcsóbbak, sőt, inkább drágulnak majd a pihenési lehetőségek. Az általunk megkérdezett két nagy hazai hotellánc is arról számolt be, hogy 20% feletti árengedmény esetén sokan akár több napot is hajlandóak lefoglalni, vagy többször is mennének nyaralni.