Derült égből zivatar: itt a riasztás, kiadták a figyelmeztetéseket is

Kedden délután és kora este dél, délnyugat felől egyre több helyütt alakulhatnak ki záporok, zivatarok - jelentette időjárás-előrejelzésében a HungaroMet, amely több járásra is sárga riasztást adott ki, és amelynek veszélyjelző térképe alapján Magyarország megyéinek nagy részében sárga figyelmeztetés van érvényben.

Időjárás kedden

Dél, délnyugat felé haladva találkozhatunk több felhővel, majd délután, estefele már az északi tájakon is megszaporodhatnak a gomolyfelhők. Reggel, délelőtt még csak helyenként, majd egy lecsengést követően délután, kora este dél, délnyugat felől egyre több helyütt alakulhatnak ki záporok, zivatarok

- írta kedd reggeli időjárás-előrejelzésében a HungaroMet.

A hőmérséklet már a legtöbb helyen 30 fok körül, kissé felette alakul.

Veszélyjelzés kedden

A meteorológiai szolgálat veszélyjelző térképe szerint jelenleg 12 megyében van érvényben

első szintű (sárga) figyelmeztetés zivatar miatt.

Kép forrása: HungaroMet

Felhőszakadás miatt 5 megyében van érvényben első szintű figyelmeztetés.

Kép forrása: HungaroMet

Kiadták a riasztásokat

Jelenleg az alábbi, főként Magyarország déli és délnyugati részén elterülő járásokban van érvényben sárga riasztás zivatar miatt.

Kép forrása: HungaroMet

Az alábbi járásokban felhőszakadás miatt is sárga riasztás van érvényben.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás kedden a Balaton és a Velencei-tó térségében

Kedden helyenként élénk (15-30 km/h) alappal fújó északkeleti szelet gyakran élénk (25-35 km/h), elsősorban a középső és a nyugati medencében erős közeli, vagy erős (40-45 km/h) lökések is kísérhetik reggel és a délelőtt első felében, majd napközben is előfordulhatnak élénk (25-35 km/h) széllökések a Balatonnál, illetve a Velencei-tónál.

Délelőtt a nagyobbrészt erősen felhős égből eső, zápor kialakulhat, majd délután átmenetileg határozottabban csökken a felhőzet, és tartósabban kisüt a nap.

Késő délután, kora estétől dél felől ismét erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor már előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok, a késő esti 22 fok körül alakul.

A meteorológiai szolgálat jelentése szerint a Balaton Siófoknál 24, a Velencei-tó Agárdnál 25.5 fokos.

Időjárás szerdán

Szerdán erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre is számíthatunk. Többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordul. A keleti szél sokfelé megélénkül, időnként megerősödik, zivatar térségében viharossá is fokozódhat. A csúcshőmérséklet 24 és 33 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb.

A meteorológiai szolgálat holnapra minden megyére első szintű figyelmeztetést adott ki zivatar miatt.

Kép forrása: HungaroMet

Felhőszakadás miatt holnapra 16 megyére adtak ki sárga figyelmeztetést.

Kép forrása: HungaroMet

Címlapkép forrása: Getty Images