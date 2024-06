Döntött a Google: nagy változás jön a kereséseknél

A Google ismét változtat keresési eredményeinek megjelenítésén. A 2021 októberében bevezetett folyamatos görgetés funkció, amely a közösségi média feedek végtelen görgetéseit tükrözte, hamarosan eltűnik. Ezt a funkciót először mobil eszközökön vezették be, majd 2022 végén az asztali verzióra is kiterjesztették - jelentette a The Verge