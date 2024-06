Veszélyes himlővariáns jelent meg – 5-10 százalékos halálozási aránnyal

Az új törzs először szeptemberben jelent meg Kamitugában, egy bányászvárosban, amely mintegy 273 kilométerre fekszik a ruandai határtól. A fertőzés kezdetben a helyi szexmunkások körében terjedt el. Azóta Dél-Kivu tartományban már mintegy 1000 megerősített esetet regisztráltak. Hétfőn pedig Goma városában is megerősítették az első eseteket, amely szintén közel van a ruandai határhoz.

Az új törzs súlyosságát még nem lehet pontosan meghatározni, mivel eddig csak a kórházba került betegek eseteit vizsgálták.

Az első becslések szerint azonban a halálozási arány felnőttek esetében 5%, gyermekeknél pedig akár 10% is lehet.

"Kétségtelenül ez a legveszélyesebb az eddig ismert Mpox-törzsek közül" - mondta Jean Claude Udahemuka, a Ruandai Egyetem munkatársa.

2022-ben a Majomhimlő Clade 2 nevű új törzse okozott globális járványt. Több mint 97 000 esetet regisztráltak világszerte. A legtöbb eset enyhe lefolyású volt, és a halálozási arány kevesebb mint 0,5%.

Az Mpox ellen védelmet nyújtó himlő elleni vakcinával történő oltás és közegészségügyi kampányok segítettek megfékezni a Clade 2 terjedését. Azonban az 1b típus súlyosabb tüneteket okozhat:

hólyagszerű kiütések jelennek meg a fertőzés helyén, amelyek gyakran átterjednek az egész tesztre.

A legtöbb új megbetegedés KDK-ban szexuális úton terjedt el, de az új törzs könnyebben terjedhet enélkül is. A fertőzés nőknél vetélést is okoz, és korai bizonyítékok arra utalnak, hogy hosszú távú egészségügyi problémák is kialakulhatnak azoknál, akik felépültek belőle.

