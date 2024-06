Eb 2024: Magyarország továbbjutása a tét, erre figyel most a fél ország

Portfolio 2024. június 26. 16:04

Magyarország válogatottja a Skócia elleni győzelemmel csoportja harmadik helyén végzett a labdarúgó-Európa-bajnokságon, és életben tartotta továbbjutási esélyeit. Azóta több mérkőzés is kedvező eredménnyel végződött, azonban Anglia nem hozta a papírformát, csupán döntetlent játszott Szlovéniával, ami egyben azt is jelenti, hogy a mai négy mérkőzés is lázban tartja a magyar futballrajongókat. Megnéztük, mit mutatnak a Google Trends adatai, mekkora az internetes keresési érdeklődés a magyar EB-továbbjutás forgatókönyvei iránt.