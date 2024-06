Megszólalt az Európai Bizottság a magyar fizetésekről

A feszes munkaerőpiac és a legkisebb bérek jelentős emelése miatt igen magas bérdinamika alakult ki Magyarországon az Európai Bizottság friss jelentése szerint. Az előrejelzés szerint a gazdasági fellendülés várhatóan növeli a munkaerő iránti keresletet és alacsonyan tartja a munkanélküliséget. Mindeközben azonban a bérdinamika le fog lassulni, így a munkaerőköltség növekedése visszafogottabb lehet.

A foglalkoztatás 2022-2023-ban tovább nőtt, a 20-64 éves korosztályban a foglalkoztatási ráta 2023-ban történelmi csúcsra, 80,7%-ra emelkedett, miközben a munkanélküliségi ráta 4% közelében maradt. Az Európai Bizottság friss konvergenciajelentése szerint a foglalkoztatás tovább növekedett még akkor is, amikor a gazdaság 2023-ban visszaesett, mivel a vállalatok inkább megtartották a dolgozókat a munkaerőhiány közepette. Mindazonáltal a betöltetlen állások száma csökkent a korábbi magas szintekről. "A gazdasági fellendülés várhatóan helyreállítja a munkaerő iránti keresletet és alacsonyan tartja a munkanélküliséget" - vetítik előre.

A munkaerőköltségek növekedése az elmúlt időszakban felgyorsult, tükrözve a szűkös munkaerőpiacot, a magas inflációt, illetve a jelentős minimálbér-emelések hatását. A bérnövekedés várhatóan erős marad 2024-ben is, részben a munkaerőhiány, részben a legkisebb bérek továbbra is magas növekedése miatt. Miután azonban az infláció mostanra már alacsonyabbá vált, miközben idővel kifutnak a kormányzati intézkedések hatásai, lassulhat a bérdinamika is.

A munkaerő termelékenységének növekedése 2022-ben lelassult, majd tavaly csökkenésbe váltott, mivel a reál GDP visszaesett - emlékeztet a jelentés. Az előrejelzés szerint a termelékenység várhatóan 2024-25-ben növekszik, ahogy a gazdaság kilábal a recesszióból, de a bővülés visszafogott marad. Ez tükrözi az olyan strukturális problémákat, mint a gyenge verseny, a készségekkel kapcsolatos hiányok, illetve az alacsony digitalizációs szint.

Az erős bérnövekedés és a gyengébb termelékenységi dinamika az egységnyi munkaerőköltség növekedéséhez vezetett az elmúlt években, amely 2022-ben 13,7%-kal, 2023-ban pedig 15,2%-kal nőtt. Az előrejelzés szerint a bérnövekedés várhatóan lassul az előttünk álló időszakban, miközben a termelékenység növekszik a tavalyi visszaesés után. Összességében az munkaerőköltség növekedése így enyhülhet a következő időszakban.

Címlapkép forrása: Getty Images