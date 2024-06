Hatalmas piacvesztés után térne vissza az eladások élmezőnyébe a japán autógyártó, ehhez pedig új stratégiát alkottak

A jelenleg is gyártott típusok eladásai nem alakultak fényesen, ennek oka vélhetően az Ariya modell viszonylag magas ára volt, ami az üzem kihasználtságának csökkenéséhez vezetett. A Nissan most a Dongfeng új Zhiyin elektromos járművét szeretné ott gyártani, hogy növelje a termelési arányt és csökkentse az állandó költségeket.

A Zhiyin, amelyet várhatóan a július-szeptemberi negyedévben mutatnak be, több mint 900 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, és fiatalabb családoknak szánt SUV-ként kerül forgalomba.

Az új modell ára egyelőre még nem ismert.

A Nissan saját új modellek gyártását is tervezi a vuhani üzemben. Ez azonban időbe telik, így addig csak a Dongfeng járműveit fogják ott gyártani. A Dongfeng több márkájú új energiahajtású járművet üzemeltet, amelyek között elektromos autók (EV) és plug-in hibridek is vannak. A Zhiyin a Voyah márkanév alatt fog megjelenni. A kínai állami tulajdonú autógyártó már megkezdte a Voyah járművek értékesítését Európában is.

Annak ellenére, hogy

Kínában évi 1,6 millió jármű gyártására van kapacitása, a Nissan eladásai az országban 2023-ban 16%-kal 790 ezer járműre csökkentek.

A Nissan célja, hogy a 2026-os pénzügyi évre öt új energiával működő járművet dobjon piacra Kínában, és hogy ezzel újra növekedjenek az eladásai.

