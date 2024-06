Historikus mélyponton a születésszám Magyarországon

Folyamatosan csökken a születésszám Magyarországon: májusban 6284 újszülött látta meg a napvilágot, 11%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Amióta vannak visszatekintő havi adataink, sosem született májusban ilyen kevés gyerek, de az éves adatok alapján biztosra vehető, hogy a mai adat évszázados negatív rekord.

A májusi születészám nem csak minden idők legalacsonyabb tavasz végi adata, hanem a Portfolio számítása szerint szezonálisan igazítva is új mélypontot jelent. A nyers adat is csupán kétszer volt ennél kisebb: most áprilisban, és a Covid járvány miatt 2022 januárjában.

A születésszám csökkenése 2022-ben vett új lendületet. A tendenciához hozzájárul a szülőképes korú nők számának csökkenése, de mostanra már a gyerekvállalási kedv is érezhetően visszaesett: a termékenységi ráta az utóbbi fél évben egyetlen hónapban sem haladta meg az 1,4-es értéket. A visszaesésben szerepet játszhat a reálbérek tavalyi visszaesése: a megfigyelések szerint a gyerekvállalás recessziós időszak után alábbhagy. Ha ez a fő ok, akkor lehet reménykedni, hogy egy éven belül megfordul a szomorú tendencia.

Ennél sokal jobb hír, hogy idén az első öt hónapban 4,5%-kal, 2508-cal kevesebben haltak meg, mint egy évvel korábban. Januárban 1,8, februárban 0,2%-kal többen, míg március–májusban 8,4%-kal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos időszakában. Ez azonban nem fordítja meg a népességfogyási tendenciát: a születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 21 195 fő volt, ami 1,9%-kal több a 2023. január–májusi 20 791 fős értéknél.

Címlapkép forrása: Getty Images