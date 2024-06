Kiadták a riasztást, itt a térkép: ezekben a járásokban és megyékben szakadhat le az ég

| MTI Portfolio 2024. június 27. 19:34

Közép-Európa fölött hidegörvény labilizálja a légkört, Magyarországon továbbra is erőteljes marad a gomolyfelhő-képződés, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk - jelentette a HungaroMet. A meteorológiai szolgálat napközben frissítette veszélyjelző térképeit, Magyarország minden megyéjére figyelmeztetést adtak ki zivatar és/vagy felhőszakadás miatt, és jelenleg is számos járásban van érvényben riasztás.