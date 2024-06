Komoly veszélyre figyelmeztet Parragh László: spekulálnak a forint ellen, gazdaságélénkítésre van szükség

Óvatosságra intett Parragh László a gazdasági növekedése felpörgésével kapcsolatban. "A világ körülöttünk semmit nem változott" - hangsúlyozta. Ugyanúgy ott van kihívásként az orosz–ukrán háború, az izraeli konfliktus, a távol-keleti feszültségek, ahogy az Európai Unióban sem történt lényegi változás, így források tekintetében sem lehetünk túlzottan optimisták. De említhetem az energetikai és a zöldátállás mellett a mesterséges intelligenciát is.

Ezek borzasztó nagy kihívást jelentenek a cégeknek, ezért szerintünk kell egy gazdaságerősítő vagy gazdaságvédelmi program, amelyre építhetnénk a növekedésünke

- fejtette ki.

A világpiacon a német gazdaság bajban van technológiai és versenyképességi értelemben is. Ez a mi szempontunkból is problémát okoz, mert nem tudja felhúzni a beszállító országokat. Ezért rövid távon nem is látok nagy növekedési potenciált - hangsúlyozta Parragh.

Jól látható, hogy hatalmas mennyiségű tőke érkezik Magyarországra, messze az EU átlaga fölött, de még ez sem tudta megmozdítani a magyar cégek beruházási kedvét, a belső fogyasztás még mindig nem nőtt olyan mértékben, hogy az beruházásokat igényeljen.

Ezért azt gondoljuk, hogy szükség lenne egy olyan kormányzati programra, amely nagyjából úgy nézne ki, hogy egy vállalkozás beletesz egy forintot a beruházásba, és a kormány mellé tesz egy forintot vissza nem térítendő támogatásként

- hangsúlyozta Parragh. Kiemelte:

Ezzel a belföldi cégek hazai beruházásait is fel lehetne lendíteni, erősítve a beszállítóvá válást. Ne feledjük: az EU alapvetően tiltja a szubvenciót, Kína azonban kendőzetlenül alkalmazza.

"Azt sem tartanám ördögtől valónak, ha a kormányban hivatalosan lenne egy, külön a kkv-k fejlesztéséért felelős államtitkár, aki képviselné azt az alapvető gazdaságstratégiai szempontot, hogy a magyar gazdaságpolitikában nemcsak a külföldi működő tőke és a nemzeti bajnokok felépítése fontos, hanem a kkv- és mikroszektor erősítése is" - fejtette ki.

Szerinte a jegybanknak sikerült elérnie azt, hogy a forint spekuláció tárgya lett, és ebből nagyon nehéz lesz kitörni.

Látszik, hogy egy kamatdöntés során milyen külső piaci nyomások vannak a forint árfolyamára, egyszóval spekulálnak rá. De ez érthető is, mindenki, akinek van forrása, ezt a forrást gyorsan akarja bővíteni és azt gondolja, hogy egy kockázatosabb manőverbe is belefog, az a forintra fog spekulálni. Sokkal inkább, mint a zlotyra vagy a cseh koronára.

Mindez persze be is határolja a jegybank mozgásterét

- vélekedett.

Egy magyar cég, amelyiknek forintban van a bevétele, az forintban is tud csak hitelt felvenni, ami esetenként háromszor drágább, mint az euró, ebből pedig az következik a számára, hogy nem érdemes befektetnie. Ez pedig kinyitja az ollót a cégek között, miután azok a vállalatok, amelyek külföldi piacra termelnek, beruháznak, a hazaiak meg nem. Ráadásul az a magyar hozzáadott érték, amelynek során a magyar munkaerő végzi el a munkát, esetenként már sérül, amikor behozza a külföldi munkavállalót is az adott vállalat. Mindenki az érdekei mentén cselekszik, ezt nem lehet vitatni, de makrogazdaságilag nézve ez a folyamat egyáltalán nem egészséges - zárta szavait.

Címlapkép forrása: Portfolio