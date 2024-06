Régen láttunk ilyet: nem kelt el az összes 10 éves magyar államkötvény az aukción

Portfolio 2024. június 27. 12:04

Szokatlanul gyenge volt ma a befektetői vételi érdeklődés a 10 éves magyar államkötvényaukción, így tavaly február után most fordult elő először, hogy az Államadósság Kezelő Közpon nem is adta el az általa meghirdetett 10 milliárd forintnyi mennyiséget, hanem csak 9 milliárd forintért vont be forrást. A 3 éves kötvényaukción is szokatlanul gyenge volt a vételi erő, igaz ott még ezzel együtt is 10 helyett 11 milliárdos volt az értékesítés, az 5 éves papírnál viszont az erős kereslet mellett 10-ről 25 milliárdra emelte az ÁKK az elfogadott mennyiséget.