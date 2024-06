Videó: Oroszország területén csapott le a rettegett HAMMER

Az X-en (korábban Twitter) megjelent egy felvétel, amelyen állítólag egy ukrán MiG-29-es vadászrepülőgép lő ki francia gyártmányú AASM-250 "Hammer" irányított bombákat egy célpontra, az oroszországi Belgorodi területen.

Footage reportedly showing Ukrainian MiG-29 fighter jet firing French-supplied AASM-250 Hammer guided bombs at a target in Belgorod Oblast of Russia.Notice the very low altitude from which the munitions are being launched.Geolocated impact point: Nekhoteevka border crossing, pic.twitter.com/mGGuqRAmyK