Új szintre emelkedett az Apple-botrány: a magyar kormány asztalán az ügy

Mmár a kormány is foglalkozik az Apple-üggyel, és egy héten belüli kártalanítást várhatnak el a bankoktól - értesült a Telex. A lap szerint erre utalhat az is, hogy a nagy bankok közül az Erste saját hatáskörben már meg is kezdte a visszatérítést, és a Raiffeisen is olyan tájékoztatást tett közzé, mely szerint jövő héten a szolgáltató által időközben még vissza nem térített terheléseket is meg fogja téríteni.

Szerda este robbant a hír, hogy az Apple Pay váratlanul és teljesen indokulatlanul több tranzakciót is végrehajtott magyar bankszámlákon. Banktól, kártyatípustól függetlenül terhelték tévesen a kártyákat. Régebbi tranzakciókat terhelhetett újra az Apple - mint kereskedő - egy technikai hiba miatt.

Csütörtökön a Bankszövetség közölte, az Apple alkalmazásboltja tévesen, nagy volumenb terhelt magyar bankkártyákhoz tartozó számlákat 2024. június 26-án 18 órát követően néhány órán keresztül. Az Apple fogadja a kapcsolódó ügyfélmegkereséseket. Visszajelzésük alapján a technikai probléma miatt tévesen terhelésre került összegek visszatérítése az Apple által folyamatban van.

A Magyar Nemzeti Bank közölte, szorosan figyelemmel kísérik az Apple szolgáltatásokhoz kötődő jogosulatlan fizetések ügyét az ügyfelek védelme és az elektronikus pénzforgalomba vetett bizalom fenntartása érdekében. A jogosulatlan és jóvá nem hagyott kártyatranzakciók teljes összege a károsultaknak visszajár.

Mindezek után a téves terhelések csütörtökön is folytatódtak egyes ügyfeleknél. Egyik olvasónk esete különösen érdekes, ugyanis ő már szerdán letiltatta az Apple-nél használt kártyáját, ennek ellenére újabb téves terhelések érkeztek a számlájára.

