Péntek éjszaka derült ki: díjemelésekről döntött a kormány - Drágább lesz a tulajdoni lap lekérése is

A Magyar Közlöny pénteki számában megjelent minisztériumi rendelet értelmében emelkednek a földhivatali szolgáltatási díjak. A kormány itt arra hivatkozhat, hogy az elmúlt évek magas inflációja közepette ezek a díjak hosszú ideje nem változtak, miközben a rendszerek működtetése drágult.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter 6/2024. (VI. 28.) KTM rendelete az ingatlan nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet módosításáról címet viseli az a péntek éjszaka kihirdetett kormánydöntés, amely 31 napon belül emelkedést hoz egy sor állami szolgáltatási díjnál.

Az időzítés érdekes, de a drágítás összefügghet azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő díj és a papír alapú tulajdoni lap másolat díja 2010-től, a telekalakítási engedélyezési eljárások díja 2014-től, a földmérési és térképészeti eljárások és adatszolgáltatások díja 2006-tól változatlan. A kormány azzal is érvelhet a drágítás mellett, hogy a mögöttes informatikai rendszerekbe történő beruházás, valamint azok üzemeltetése nem lett olcsóbb, sőt. Továbbá számos szolgáltatást az állami szervek is a piaci áron kénytelenek beszerezni, amelyek szintén növekedtek az elmúlt egy-két évtizedben.

Az e-hiteles tulajdoni lapok díját 2023-ban még csökkentette is az Országgyűlés – a 2010 óta fizetendő – 3600-ról 3000 forintra, a nem hiteles változat kivezetése mellett. A friss változás nem érinti azt a szabályt, hogy a magánszemélyek továbbra is évente kétszer ingyenesen kérhetnek hiteles tulajdoni lapot elektronikusan, viszont aki pedig a fizetős szolgáltatást veszi igénybe, az ezentúl 4800 forintért juthat hozzá. Ez esetben például 60%-os áremelést valósít meg az állam, de más díjtételeknél is hasonló emelési mértékeket láthatunk. Az új tulajdonos bejegyzése a tulajdoni lapra ezentúl például 4000 forinttal kerül többe.

A tulajdoni lapról kiállított papíralapú hiteles másolatért 10 000 forint összegű díjat kell fizetni, ez eddig 6250 forint volt.

Használati megosztási vázrajz vizsgálati díja 2000 forint jelenleg, ez emelkedik 3200 forintra.

Minden új díjtételért, valamint a rendelethez csatolt részletes mellékletért érdemes ellátogatni a közlöny oldalára, ide kattintva.

