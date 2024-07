Ez az igazi demorgáfiai katasztrófa: lépnie kell az országnak

Előzetes tervek alapján népesedésügyi minisztérium létrehozásán dolgozik a dél-koreai kormány az országot sújtó demográfiai problémák; az alacsony születésszám és az elöregedő társadalom okozta nehézségek kezelésére - jelentették helyi kormánytisztviselők hétfőn.

Magasszintű tárgyalásokat követően a dél-koreai kormány bejelentette, hogy még júliusban hivatalosan is benyújtja a teljes nevén "népességstratégia-tervezési minisztérium" létrehozásáról szóló tervezetet. A minisztérium várhatóan három hónap múlva áll föl. A minisztérium - megalakulása után - a gyermekvállalást ösztönző akciótervek bevezetése mellett az elöregedő társadalom okozta nehézségek, valamint a munkaerőhiány és a bevándorlás keltette problémák megoldására dolgoz majd ki új válságkezelési stratégiákat.

Az új minisztérium hatáskörébe fog tartozni továbbá a népesedéssel és nemzetfejlesztéssel kapcsolatos közép- és hosszútávú tervek megalkotása is, amivel jelenleg a helyi egészségügyi és a gazdasági minisztérium foglalkozik. A népesedésügyi miniszter eközben a két miniszterelnök-helyettesi poszt egyikét, a szociális ügyekért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot is betölti majd, amelyet jelenleg az oktatásügyi miniszter tölt be.

"Eddig semmilyen intézkedéscsomag nem tudta megállítani az összeesőben lévő születésszámot. A helyzet immár nagyon súlyos" - írta a Portfolio vélemény rovatában, az On The Other Handben megjelent cikkében Jónap Richárd, Concorde Értékpapír Zrt. szakértője. "Egy tartósan fennmaradó 0,72-es teljes termékenységi ráta azt jelentené, hogy 100 most fiatal és gyermekvállalási korban lévő dél-koreainak már csak 36 gyermeke és 13 unokája lenne." Kiemelte: bár Dél-Korea több speciális ok miatt tart ott a demográfiai helyzetében ahol tart, valahol mégiscsak egy óriási figyelmeztetés a hasonló problémákkal küzdő, szinte teljes fejlett világ számára.

Címlapkép forrása: Shutterstock