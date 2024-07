Megszólalt az EKB elnöke: nem sietünk a kamatvágással

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke hétfőn kijelentette, hogy az infláció stabilizálódásához és a 2%-os célérték eléréséhez még több időre van szükség. A gazdasági helyzet javulása ellenére a kamatcsökkentés egyelőre nem sürgető.

Az EKB júniusban csökkentette először a kamatlábakat az eddigi legagresszívabb kamatemelési sorozatát követően. Azonban a további lépésekkel kapcsolatban már visszafogottabbak a kijelentések.

Időbe telik, amíg elegendő adatot gyűjtünk ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, az inflációs kockázatok elmúltak...Az erős munkaerőpiac azt jelenti, hogy időt tudunk szánni az új információk összegyűjtésére

- mondta Lagarde.

Lagarde figyelmeztetett arra is, hogy bár az elmúlt negyedévben szerény növekedést tapasztaltak, "a puha landolás még mindig nem garantált" - mondta. "Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a növekedési kilátások továbbra is bizonytalanok."

A befektetők arra fogadnak, hogy az inflációs aggodalmak felülírják majd a recessziós félelmeket. Ennek megfelelően arra számítanak, hogy az EKB nagyon lassan fogja csökkenteni a kamatlábakat. Jelenleg egy-két további kamatcsökkentést áraznak be idénre és csak négyet 2025 végéig.

Ez főként azért van így, mert az inflációs kilátások továbbra is homályosak. Az év hátralévő részében az árnövekedés várhatóan 2-2,5% között mozog majd. Bár tavaly viszonylag gyorsan lezajlott egy dezinflációs folyamat, a magas szolgáltatási költségek fenyegetik ezt a javulást. A döntéshozók most arra összpontosítanak, hogy vajon a cégek képesek-e elnyelni a gyors bérnövekedést vagy továbbra is áthárítják-e azt ügyfeleikre.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU