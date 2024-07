Koronavírus: megszólaltak a szakértők, ez már az új Covid-hullám?

Az Egyesült Államok nyugati államaiban a COVID-19 terjedésének egyik legfontosabb mutatója, a szennyvízmintákban kimutatott SARS-CoV-2 vírus szintje hivatalosan is elérte a "magas" szintet - derül ki az amerikai járványügyi központ friss adataiból. Az ügynökség szerint azonban még túl korai lenne megmondani, hogy az idei nyári COVID-19 hullám országos szinten is megérkezett-e - közölte a CBS

A CDC június 27-ig tartó adatai szerint az ország legtöbb részén emelkedik a szennyvízmintákban kimutatott vírus szintje. Az egészségügyi hatóságok egyre inkább a csatornákból származó minták elemzésére támaszkodnak, hogy megismerjék a COVID-19 trendeket, mivel a fertőzési esetek nagy részét már nem vizsgálják vagy jelentik. Emellett a sürgősségi osztályoktól és kórházaktól származó adatokra is támaszkodnak.

Országos viszonylatban a vírus szintje még mindig "alacsony" - közölte a CDC. A nyugati országrészben azonban az előzetes adatok azt mutatják, hogy ez a kulcsfontosságú tendencia mostanra átlépte azt a küszöbértéket, amelyet az ügynökség "magas" szintnek tekint.

Dr. William Schaffner, a Vanderbilt Egyetem Orvosi Karának professzora szerint

visszatért a nyár, és hamarosan bekövetkezik a COVID megbetegedések nyári hulláma

- tette hozzá Schaffner. Ez alatt azt érti, hogy nyáron általában van egy kisebb emelkedés atz esetszámban, majd ősszel csökkenés következik be, télen pedig ismét jelentős növekedést tapasztalhatunk. A CDC ugyanakkor nem mondta ki egyértelműen, hogy az idei nyári hullám már megkezdődött volna.

2024 áprilisában és májusában a COVID-19 aktivitása alacsonyabb volt, mint korábban bármikor a világjárvány kezdete óta. A közelmúltbeli növekedést ebből az alaphelyzetből kiindulva kell figyelembe venni

- állt a CDC pénteki közleményében.

Korábbi években is tapasztaltak hasonló növekedést nyáron, miután tavasszal visszaesett az esetszám. Az országban egy új variáns terjedése okoz aggodalmat: az LB.1 variáns, amely tavaly téli JN.1 variáns "leszármazottja". Június elejéig New York és New Jersey régiójában ez tette ki az esetek 30,9%-át.

A hazai járványügyi helyzetről Oroszi Beatrixszal, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának igazgatójával beszélgettünk a héten.