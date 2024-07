Orosz oligarchák és brit politikusok: leleplezték a titkos hálózatot

Egy londoni székhelyű feltörekvő piaci befektetési csoport, a Gemcorp kiszivárgott feljegyzése szerint a vállalat arra törekedett, hogy erős politikai kapcsolatokat építsen ki különböző országokban. Az orosz pénzből alapított társaság a brit Konzervatív Párt több tagját felvette már alkalmazottnak, és úgy tűnik, hatékony volt a befolyásszerzésük. A választások előtt az újabb botrány nem jön jól a toryknak.

2018 decemberében Atanasz Bosztandjiev bolgár pénzember, a Gemcorp feltörekvő piaci befektetési csoport alapítója Londonban egy kényes témát vitatott meg vezetőivel: a politikában való befolyásszerzést. Az egyik alkalmazott által készített feljegyzés azt javasolta, hogy építsenek ki informális kommunikációs csatornákat a kormányzat vezető szintjén különböző országokban, köztük a világ néhány legkorruptabb államában. A feljegyzés szerint, bár volt miniszterek és tisztviselők sokasága hajlandó pénzért cserébe hozzáférést biztosítani a kormányzathoz, gyakran kevés hasznot hozna a velük való barátkozás. Megjegyezte azonban, hogy

a brit tory és labour alapokhoz való hozzájárulással könnyen megvásárolható a segítségük, ha a pénz nem számít.

Hat évvel később a Gemcorp Európa egyik legmerészebb feltörekvő piaci alapjává vált, amely 6 milliárd dollárt fektetett be a világ legkockázatosabb gazdaságaiba. Mivel a konzervatív brit kormány a közelgő választásokon várhatóan elsöprő vereséggel néz szembe, a Gemcorp az elmúlt 12 hónapban több korábbi vezető tory politikust és tisztviselőt is alkalmazott, köztük Lord Edward Listert, Boris Johnson korábbi kabinetfőnökét, Lord Gerry Grimstone-t, egykori befektetési minisztert és Gaj Wallooppillait, a konzervatív párt több előző elnökének korábbi kabinetfőnökét – derül ki a Financial Times oknyomozásából.

Ezek az alkalmazottak kérdéseket vetettek fel azzal kapcsolatban, hogy brit tisztviselők hajlandóak-e fizetett szerepet vállalni Oroszországhoz szorosan kötődő vállalatoknál, mivel a Gemcorpot egy olyan alapból indították, amelyet két orosz oligarcha támogatott, akik kapcsolatban állnak Szergej Csemezovval, az orosz állami fegyvergyártó óriáscég, a Rosztec vezetőjével. Az egyik ilyen befektetőt az amerikai kormány 2022-ben szankciókkal sújtotta, mert Vlagyimir Putyin és a Rosztec finanszírozója volt. Bosztandzsiev 2018-ban Afrikában találkozott a szankciókkal sújtott orosz állami fegyverexportügynökség vezetőjével is, és kapcsolatokat ápolt befolyásos angolai tábornokokkal.

A Gemcorp tagadta, hogy az orosz állam támogatására építette volna ki a cég kapcsolati hálóját, vagy Moszkva érdekében folytatott volna politikai lobbit. Azt is elutasították, hogy a cég megszegte volna a szankciókat, vagy katonai felszerelésekkel kapcsolatos ügyletekben vagy a Kreml által támogatott vállalatokkal folytatott volna üzleteket.

A Gemcorp szerint a cikk elején bemutatott lobbistratégiai feljegyzést soha nem vitatták meg és nem hajtották végre, és az nem reprezentálja sem a saját, sem Bosztandjiev nézeteit.

Bosztandjiev pályafutása elején a Merrill Lynch és a Goldman Sachs cégeknél dolgozott, mielőtt az orosz állami tulajdonú VTB nemzetközi részlegének, a VTB Capitalnak az élére került. A VTB-t a Kreml eszközként használta fel arra, hogy növelje befolyását a feltörekvő piacokon azáltal, hogy diplomáciai feltételekhez kötött finanszírozási szerződéseket kötött.

A Gemcorp sikere azt mutatja, hogy a Kremlhez állítólagosan kötődő üzletemberek pénzét hogyan használták fel arra, hogy megvethessék a lábukat a brit pénzügyi szektorban. A vállalat 2022-ben bejelentette, hogy az előző évben megszakította kapcsolatait Oroszországgal, és bezárta moszkvai irodáját. Sikerének eredete és a korábbi brit tisztviselők alkalmazása azonban újabb kérdéseket vetett fel a politika és a pénzügyek kapcsolatáról.

Az Egyesült Királyságban július 4-én tartanak választásokat.

Címlapkép forrása: Portfolio