Ukrajna igyekszik elkerülni az államcsődöt

Portfolio 2024. július 02. 14:00

Ukrajna hétfőn közölte befektetőivel, hogy továbbra is bízik abban, hogy sikerül elérni az adósság átütemezésének célját még a háború közepette is, mielőtt a fizetési moratóriumok augusztus 1-jén lejárnak. A pénzügyminisztériummal folytatott telefonbeszélgetésen négy forrás is részt vett, akik megerősítették ezt az információt.