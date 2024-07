Fontos bejelentést tett Zelenszkij, ami Magyarország orosz gázszerződését is érintheti

Miután a minap kiderült, hogy az Európai Unió és Ukrajna közvetítőnek kérte fel Azerbajdzsánt az idén év végén lejáró orosz-ukrán földgáz tranzitszerződés lejárta utáni idők kitárgyalására, és az amerikai külügyi helyettes államtitkár múlt pénteken azt vázolta: vége lesz jövőre az orosz gáztranzitnak Ukrajnán át, Zelenszkij is fontosakat mondott szerdán. Ezek a jelzések mind egy irányba mutatnak:

2025-től megszűnhet az orosz gáztranzit Ukrajnán át az EU felé, és a helyébe azeri, illetve egyéb eredetű gáz léphet.

Ezzel Ukrajna tranzitbevételeiből is maradna valamennyi, illetve az uniós gázpiac kínálati oldalán is lehetne még számolni valamennyi gázzal Ukrajna felől. Emellett az is lényeges, hogy a körvonalazódó nagy átrendeződés várhatóan érintené a magyar-orosz hosszú távú gázvásárlási szerződések közül a kisebbet is. Amint ugyanis a múlt héten megírtuk: a Portfolio információi szerint az évi 1 milliárd köbméteres mennyiséget Magyarország nem terelte át a déli útvonalra, a Török Áramlatra, a szerződéssel összhangban ez a mennyiség továbbra is Ukrajnán, Szlovákián és Ausztrián keresztül jut el hazánkba. Így tehát ezen az útvonalon az orosz helyett elvileg azeri gázhoz jutna a jövő évtől Magyarország.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images