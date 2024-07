Nem is gondolnánk, mi okozza a legtöbb halálesetet a világon

A világ néhány nagy kihívását jelentős figyelem övezi. A klímaváltozásról, a háborúkról és a bevándorlás kérdéseiről folyamatosan kapunk híreket, és ezekre a területekre hatalmas összegeket áldoznak az államok és a filantrópok. Más jelentős problémák, például a tuberkulózis és a táplálkozás kérdése kevesebb műsoridőt, figyelmet kap a médiában, de a nagy globális prioritások közé számítanak, és forrásokat is elkülönítenek ezekre a célokra. Még az úgynevezett elhanyagolt trópusi betegségekkel (neglected tropical diseases, NTD) – mint a veszettség, a folyami vakság és a lepra, amelyek évente 200 ezer ember halálát okozzák a szegényebb országokban – is külön programok keretében foglalkozik a WHO. Van azonban egy olyan probléma, amelyről keveset vagy semmit sem hallunk, miközben több mint egymilliárd embert érint, és amit nagyon hatékonyan lehetne kezelni. Joggal nevezhetnénk ezt az elhanyagolt óriási betegségnek.