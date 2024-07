A Vitara a legkeresettebb használt SUV itthon

A Használtautó.hu szakértői megvizsgálták, milyen használt szabadidő-autók a legkeresettebbek Magyarországon, és milyen árakon keresik ezeket az érdeklődők. Az elemzés alapján az Esztergomban gyártott Suzuki Vitara vezeti a listát, amely tavalyhoz képest tovább növelte népszerűségét.

A Használtautó.hu legfrissebb adatai szerint a Suzuki Vitara a legnépszerűbb használt SUV a magyar piacon. A telefonos érdeklődések és a meghirdetett darabszámok egyaránt mintegy 10%-kal nőttek 2023-hoz képest, míg a modellek átlagára 5%-kal csökkent.

A tavalyi toplista második és harmadik helyezettjei idén is megtartották pozícióikat, így a BMW X5 és a Toyota RAV4 továbbra is rendkívül keresettek. A BMW sikere töretlen, hiszen az X6 modell is a legnépszerűbbek között szerepel, míg a Toyota RAV4 a kompakt SUV kategóriában népszerű.

A legmagasabb átlagárral, több mint 17,5 millió forinttal a BMW X6-os modelleket kínálják, míg a legalacsonyabb átlagár, 4 millió forint, a Mercedes-Benz ML-osztály egy-egy darabjára vonatkozik. Érdekesség, hogy a 2023-as toplistához képest idén a Toyota C-HR is megjelent a legkeresettebb SUV-ok között, átlagosan 8,2 millió forintos áron.

