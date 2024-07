Döntött az Európai Bíróság a Mol perében

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy egy anyavállalat nem hivatkozhat a gazdasági egység versenyjogi fogalmára annak érdekében, hogy a saját székhelye szerinti tagállam bíróságai előtt indíthasson kártérítési eljárást.

Az Európai Bizottság még 2016-ban állapította meg, hogy a Mercedes-Benz Group és 15 másik nemzetközi tehergépjármű-gyártó összehangolták a közepes és nehéz tehergépjárművek bruttó listaárait, megsértve ezzel a belső piacon belüli szabad versenyt. Ennek a kartellnek a megállapítását követően több vállalkozás is kártérítési keresetet indított.

A Mol is keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez 2019-ben, miután leányvállalatai összesen 71 tehergépjárművet vásároltak vagy lízingeltek a Mercedes-Benz Grouptól. A Mol azt állította, hogy mivel székhelye a gazdasági és pénzügyi érdekeinek központja, ez a hely a joghatóságot szabályozó rendelet értelmében vett „káresemény” helye, ahol a kártérítési kereset benyújtható. Azonban sem az elsőfokú, sem a másodfokú bíróság nem találta megalapozottnak a magyar bíróságok joghatóságát, ezért a MOL felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához.

A Kúria az Európai Unió Bíróságához fordult előzetes döntéshozatal iránt, hogy megállapítsa, a gazdasági egység elméletére hivatkozhat-e egy anyavállalat a kártérítési kereset benyújtásának helyének meghatározásában, ha a jogsértés sértettje nem az anyavállalat, hanem a leányvállalatai.

Az Európai Unió Bírósága ítéletében megállapította, hogy az anyavállalat székhelye nem tekinthető a káresemény bekövetkezésének helyének a versenyellenes magatartás miatti kártérítési keresetek elbírálására joghatósággal rendelkező bíróságok meghatározásában, még akkor sem, ha az anyavállalat és leányvállalatai egyetlen gazdasági egységet képeznek.

A Bíróság hangsúlyozta, hogy a joghatóság meghatározásakor figyelembe kell venni a közelség és a kiszámíthatóság célkitűzéseit, valamint az eljáró bíróság és az alkalmazandó jog közötti összhangot. Megállapította továbbá, hogy a versenyjogi jogsértésből fakadó jogok érvényesítése nincs akadályozva, mivel a károsultak bármikor a jogsértés elkövetőjének honossága szerinti bírósághoz fordulhatnak, vagy ahhoz a bírósághoz, amelynek illetékességi területén a kárt szenvedett vállalkozás a termékeket megvásárolta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images