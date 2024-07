MBH Bank: Az idén 4% alatti lehet az átlagos infláció

Az idén 2,7 százalékos gazdasági növekedésre számítanak az MBH Bank szakértői, akik ma tették közzé negyedévente frissülő előrejelzésüket. A lakossági fogyasztás fokozatos élénkülése húzza a gazdaságot, ám az ipari fellendülés várat magára. Jövőre már a beruházások is pörgetik a gazdaságot, ezért 4% feletti bővülést várnak a közgazdászok.

A lakossági fogyasztást a reálbérek emelkedése erősíti, ezért folyamatos gyorsulást jelez előre az MBH. Eközben a német feldolgozóipari konjunktúra továbbra is gyenge, ez pedig kihat a magyar ipari termelésre. Elsősorban e kettősség határozza meg az idei 2,7%-os GDP-növekedési progrnózist.

Az inflációval kapcsolatban optimistábbak lettek az elemzők. Az idei előrejelzésüket 3,9%-ra mérsékelték, részben az eddig bejövő kedvező adatok alapján, részben az élelmiszeripar várható pozitív kínálati hatása miatt. A piacon talán ez az első 4% alatti éves átlagos inflácós előrejelzés.

Az infláció az Egyesült Államokban is biztatóan alakul, a maginfláció esetében a csökkenő trend nem tört meg, de a Fed várhatóan óvatos marad a kamatpolitikájában. Az amerikai jegybank az idén ősztől két kamatcsökkentést hatjhat végre.

A Magyar Nemzeti Bank az év második felére behúzza a féket, adatvezérelt módon dönt majd hónapról hónapra a kamatokról, de idehaza is csak ősztől jöhet néhány kamatvágás, amivel az év végére 6,5%-ra süllyedhet az alapkamat.

A forint árfolyamát több ellentétes hatás éri. A külkereskedelmi többlet erősítheti a hazai fizetőeszközt, ezért nem várható, hogy a 400 forintos euró tartósan fennmaradhat. – mondja Árokszállási Zoltán vezető elemző, aki szerint az MNB inflációs megfontolásai is a forint gyengülése ellen szólnak. Az elmúlt évek magas inflációja miatt viszont a reálárfolyam felértékelődött, ez a jelentő erősödés ellen szól.

Az idén a 4,5% GDP-arányos költségvetési hiánycél feszes gazdálkodással elérhető, elsősorban akkor, ha a fogyasztás felpörgése meglódítja az áfa-bevételeket. Ez esetben az államadósság minimálisan csökkenhet (73,5%-ról 73,3%-ra).

A munkaerőpiac az elmúlt egy évben tapasztalt enyhülés ellenére továbbra is feszesnek tekinthető, a teljes foglalkoztatottság állapota nincs túlságosan messze, és a munkanélküliségi ráta is tovább csökkent 4,4 százalékra március és május között. Az őszi hónapoktól egyre inkább érződhet a gazdaság talpra állása a munkaerőpiacon is, így év végére a munkanélküliségi ráta visszatérhet a 4 százalékos szint alá. Az MBH Bank elemzői a 2024-es munkanélküliségre vonatkozó várakozásukat változatlanul 4,2 százalékon tartják, 2025-re pedig 0,1 százalékponttal 3,6 százalékra mérséklik. A reálbérek 2023 szeptemberében indult emelkedése a fogyasztásban eddig csak kis mértékben jelent meg, a következő hónapokban azonban fokozatosan javulhat a kereslet.

Magyar alappályabeli előrejelzések táblázata 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TÉNY ELŐREJELZÉS Reál GDP éves változás, % -4,5 7,2 4,4 -0,9 2,7 4,2 4,0 Háztartási fogyasztás, % -1,8 4,0 6,4 -1,2 3,6 4,5 4,1 Kormányzati fogyasztás, % 3,9 2,5 0,4 -1,0 -1,0 1,1 1,5 Állóeszköz-felhalmozás, % -7,1 5,8 0,1 -8,7 -1,0 6,9 4,1 Export, % -6,1 8,3 12,6 -0,1 1,4 7,7 4,8 Import, % -3,9 7,3 11,6 -5,1 0,9 8,8 5,1 Ipari termelés, % -6,0 9,5 5,8 -5,5 -0,2 7,5 6,5 Építőipari termelés, % -9,7 12,1 3,0 -5,0 3,0 5,3 6,4 Kiskereskedelmi forgalom, % -0,1 3,7 5,2 -7,9 3,5 5,2 5,1 Fogyasztóiár-index éves átlag, % 3,3 5,1 14,5 17,6 3,8 3,5 3,1 Munkanélküliségi ráta, % 4,1 4,1 3,6 4,1 4,2 3,6 3,3 Nemzetgazd. bruttó átlagkereset, % 9,7 8,5 17,6 14,2 12,0 8,0 7,5 Nettó reálbér, % 6,2 3,4 3,0 -2,9 8,0 4,5 4,4 ÁHT egyenleg ESA-95, GDP %-a -7,8 -6,8 -6,2 -6,7 -4,5 -3,7 -2,9 Bruttó államadósság, GDP %-a 79,3 76,7 74,1 73,5 73,3 70,8 68,7 Folyó fizetési mérleg, GDP %-a -1,1 -4,2 -8,2 0,2 1,8 1,5 1,0 Külső finanszírozási képesség (folyó fiz. mérleg + tőkemérleg), GDP%-a 0,9 -1,8 -6,3 1,2 2,9 2,9 3,0 Pénzpiaci előrejelzések összefoglalása EUR/USD év végi 1,2215 1,1382 1,0705 1,1039 1,09 1,12 1,13 EUR/HUF év végi 365,10 365,70 399,73 383,39 392,50 390 387,5 EUR/HUF éves átlag 359,00 357,75 391,33 381,55 391,7 391,25 388,75 USD/HUF év végi 296,94 321,34 373,34 347,22 360,1 348,2 342,9 USD/HUF éves átlag 307,84 300,91 373,12 352,93 362,2 354,1 345,6 MNB alapkamat év végi 0,60% 2,40% 13,00% 10,75% 6,50% 5,50% 4,50% EKB betéti ráta év végi 0,50% 0,50% 2,00% 4,00% 3,25% 2,75% 2,50% FED alapkamat év végi 0,25% 0-0,25% 4,25-4,50% 5,25-5,50% 4,75-5,00% 3,75-4,00% 3,00-3,25% 3-hónapos BUBOR év végi 0,75% 4,21% 16,18% 9,96% 6,40% 5,50% 4,50% 5-éves ÁKK ref. hozam év végi 1,42% 4,35% 9,89% 5,84% 6,25% 5,60% 5,10% 10-éves ÁKK ref. hozam év végi 2,17% 4,51% 9,11% 5,93% 6,35% 5,80% 5,30

