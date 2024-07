Rossz hír érkezett Németországból

A német ipar számára nem hozott jó híreket a május, ugyanis az ipari megrendelések váratlanul 1,6%-kal csökkentek az előző hónaphoz képest - derült ki a szövetségi statisztikai hivatal friss adataiból. Az adatokat szezonálisan és naptárhatással kiigazítva közölték.

A Reuters által megkérdezett elemzők ennél sokkal derűlátóbbak voltak: ők 0,5%-os növekedést prognosztizáltak.

Az ipari megrendelések visszaesése több tényezőre is visszavezethető. Az egyik lehetséges ok a globális kereslet csökkenése, amelyet részben az inflációs nyomás és az ellátási lánc problémái okoznak. Emellett az energiaárak emelkedése és a geopolitikai feszültségek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vállalatok óvatosabban terveznek és kevesebb új megrendelést adnak le.

A szövetségi statisztikai hivatal honlapján további gazdasági adatokat is közzétett, amelyek részletesebb képet nyújtanak Németország gazdasági helyzetéről. Ezek között szerepelnek például az export-import adatok, valamint a különböző iparágak teljesítményére vonatkozó statisztikák.

