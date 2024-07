Főpolgármester-választás: nagy döntést hozott az Alkotmánybíróság!

Az Alkotmánybíróság a pénteki határozatában azt állapította meg, hogy a Kúria alaptörvényt sértett a főpolgármester-választás eredményével kapcsolatos döntésekor. Ebben a Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB) a főpolgármester-választás eredményét megállapító határozatát, amely szerint Karácsony Gergely nyert. Ezért az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria ezzel kapcsolatos döntését és új eljárás lefolytatására utasította, amelyben a Kúriának "új döntést kell hoznia" – ez derült ki az Alkotmánybíróság oldalán közzétett döntésből. A fejlemény arra utal, hogy a Kúriának döntenie kell az összes leadott érvényes szavazat újraszámlálása ügyében. Az AB-döntésre Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is reagált.

Az Alkotmánybíróság határozatának összefoglalója szerint a testület megállapította, hogy a Kúria megszegte a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogból fakadó kötelezettségét, amely szerint köteles döntését okszerű indokolással alátámasztani. Felidézi az AB közleménye, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester és a Vitézy Dávid kihívó versengésével kapcsolatos szavazat újraszámlálási ügy alapkérdése az volt, hogy a Kúria helyesen értelmezte-e jogsértés fogalmát. Végzésében ugyanis azt állapította meg a Kúria, hogy az érvénytelen szavazatok újraszámlálása során szerzett új bizonyítékok alapján nem kérhető az érvényes szavazatok újraszámlálása, mivel az új jogsértés állításának minősül.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban a Kúria az Alaptörvény 28. cikkét figyelmen kívül hagyva minősítette az érvényes szavazatok újraszámlálására vonatkozó indítványozói kérelmet új jogsértésnek. Az Alaptörvénynek megfelelő értelmezés szerint azonban a Kúria feladata annak megállapítása lett volna egy korábban állított jogsértés kapcsán, hogy az új bizonyítékok alapján szükségesé vált-e az érvényes szavazatok újraszámlálása. A határozat értelmében a tisztességes eljáráshoz való jog sérelme valósul meg, ha a választási eljárás során nem azonos szempontok alapján értékelik a szavazatok érvényességét, illetve érvénytelenségét. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Kúria határozatát megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság határozatára tekintettel az ügyben a Kúriának újból le kell folytatnia az eljárását, és új döntést kell hoznia.

Ez a fejlemény tehát arra utal, hogy a Kúriának döntenie kell az összes leadott érvényes szavazat újraszámlálásával kapcsolatos beadvány ügyében.

Így tehát egyelőre továbbra sem tudni, hogy végül ki a győztes a főpolgármester-választáson, hiszen a jelenlegi állás szerint mindössze 41 szavazattal nyert Karácsony Gergely Vitézy Dáviddal szemben a több, mint 782 ezer leadott érvényes szavazat közül.

Mindketten gyorsan reagáltak az AB-döntésre.

A mandátumát már átvett Karácsony Gergely többek között azt írta a Facebookon: "Vitézy Dávid nem tud belenyugodni a vereségébe. Az Alkotmánybíróságig futott azzal az abszurd érveléssel, hogy bár korábban maga által is elismerten nem kérte az érvényes főpolgármesteri szavazatok újraszámolását, az érvénytelen szavazatok átvizsgálása során kiderült számára, hogy a fel sem nyitott kötegekben levő érvényes szavazatokat jogsértően számolták. A Fidesz által három hete megválasztott új alkotmánybírósági elnök pedig lelkesen meghálálta a belé vetett bizalmat és asszisztált ehhez a képtelenséghez."

Karácsony rámutat, hogy "A főpolgármester-választást mindenesetre megismételni már nem lehet, hiszen a törvény szerint annak utolsó lehetséges időpontja holnapután lenne. A Kúriának azt kell mérlegelnie az alkotmánybírósági határozat után, hogy szolgáltatott-e bizonyítékot arra Vitézy Dávid, hogy az érvényes szavazatok számlálása során az eredményre kiható jogsértés történt. Ha igen, akkor nyolc nap alatt a Kúria maga fogja a választási irodák segítségével újraszámolni a 782 ezer érvényes szavazólapot. Ha nem, akkor részletesebb indokolással helybenhagyja a főpolgármester-választás eredményét."

Vitézy Dávid is reagált az AB-döntésre, amelyben többek között azt írta a Facebookon: "Az Alkotmánybíróság ma – értékelve mind az általam benyújtott alkotmányjogi panaszt, mind Karácsony Gergely tegnapi alkotmánybírósági beadványát – a választási eljárásról szóló törvény szerinti jogkörében alaptörvény-ellenessége miatt megsemmisítette a Kúria főpolgármester-választásról szóló múlt heti döntését. Az Alkotmánybíróság a Kúria újbóli döntését írta elő a benyújtott bizonyítékok újbóli értékelésével, mind a IV. és VII. kerületekben történt, a szavazással összefüggő visszásságok, mind egy teljes, az érvényes szavazatokra is kiterjedő újraszámlálás vonatkozásában."

Arra is rámutatott Vitézy, hogy "Az Alkotmánybíróság az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatát is hivatkozva "a szavazatok újraszámlálását a demokratikus jogállam olyan legitim eszközének tekinti, amely biztosítja a szabad választáshoz való jog érvényesülését." Tehát a rendkívül szoros eredmény nyomán az összes főpolgármester-jelöltre leadott szavazat újraszámlálásának indokoltságáról is újból döntenie kell a Kúriának."

Vitézy a rendkívül szoros eredményt külön is kiemelte (41 szavazattal nyert Karácsony, ami 0,005%-os szavazati aránykülönbséget jelent, illetve az érvénytelen szavazatok közül 2,3% lett mégis érvényes, miután a Nemzeti Választási Bizottság újraszámlálta ezeket). Ezért kijelentette:

Ennyire szoros eredmény, és egy, ahhoz képest ilyen magas tévesztési arány az érvénytelen szavazatok megítélésében együttesen a világ bármely fejlett demokráciájában teljes újraszámláláshoz vezetne.

Mindkét főpolgármester-jelölt azt rögzítette posztjában, hogy türelmesen kivárja a Kúria döntését, illetve Vitézy azt is hozzátette, hogy mivel az AB a legmagasabb jogi fórum választási ügyekben, így az általa elrendelt újabb Kúria-döntés eredményét is el fogja fogadni.

A mai alkotmánybírósági döntés előzményei:

