Orbán Viktor a benzinárról: "nem szólunk kétszer, az egyezséget be kell tartani!"

Portfolio 2024. július 05. 07:57

Az üzemanyagárak nem emelkedhetnek a szomszédos országok átlaga fölé, az egyezséget be kell tartani - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában. Szerinte a légiközlekedésben látott késések javulnak majd, ha a kormány átveszi fizikailag is a repteret. A miniszterelnök a Volodimir Zelenszkijnél tett látogatásáról és a kereskedelmi háború veszélyéről is beszélt. Az interjú fontosabb részleteiről ebben a cikkben számoltunk be.