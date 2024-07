Rendkívül különleges időpontban jönnek a kormány új bejelentései

Hétfő reggel 9:30-kor veszi kezdetét a Kormányinfó, ami meglehetősen szokatlan időpont. Feltételezhetően Orbán Viktor kijevi és moszkvai útjai lesznek a bejelentések fókuszában, de gazdasági kérdések is terítékre kerülhetnek.

Az eseményről, melyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vezet, élőben tudósít a Portfolio.

Nemzetközi ügyek, EU-elnökség

Orbán Viktor pénteken tett látogatást Moszkvába, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozik:

Ezt megelőzően a magyar kormányfő az általa békemissziónak nevezett küldetés keretében Kijevben is járt, ahol Vololimir Zelenszkij ukrán államfővel tárgyalt.

Mindezek fényében nem lennénk meglepve, ha a hétfői sajtótájékoztató témáit ez a két miniszterelnöki út határozná meg. Az elmúlt napokban az Európai Unió más vezetői sem hagyták szó nélkül, hogy Orbán Viktor a soros EU-elnökség keretében milyen diplomáciai tevékenységet folytat.

Minden bizonnyal az amerikai elnökválasztás előtti érdekes helyzet is előkerül, valamint Donald Trump kiszivárgott béketerve.

Gazdasági kérdések

Az elmúlt napokban a kormány felfigyelt az üzemanyagok árára is, és erőteljes üzenetet fogalmazott meg Orbán Viktor is ezzel kapcsolatban pénteken, miután a Nemzetgazdasági Minisztérium is figyelmeztette a kutakat. Ezért az sem kizárt, hogy ezen a téren már kormányzati döntésekkel találkozhatunk. Péntek reggel Orbán Viktor egyenesen úgy fogalmazott:

visszafogottság nyelvén mondom, hogy most szóval kérjük. De nem szólunk kétszer. Nem tűrjük el, hogy ezt ne tartsák be.

Ha nem tartják be a kereskedők, akkor lépni fog a kormány - jelezte.

Emellett szóba kerülhetnek a repülőjárat-késések is, amelyek az elmúlt hetekben megszaporodtak. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ezen a téren is intézkedett.

Mindezeken felül szó eshet a költségvetési ügyekről is, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy a kormány a jelenlegi állapotok szerint nem tudja teljesíteni sem az idei, sem a jövő évi hiánycélját, és egyre inkább úgy tűnik, hogy a különadók megemelése felé kacsintgat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko