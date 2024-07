"Sok furfangra" volt szükség, de megvan a nagy német költségvetési alku

MTI 2024. július 05. 19:49

Hosszú alkudozások után pénteken megállapodott a német kormánykoalíció három vezetője a 2025-ös szövetségi költségvetés tervezetéről, amelynek értelmében maradni fog jövőre is az adósságféknek nevezett korlát, és ezt a 2028-ig tartó középtávú pénzügyi terv is előirányozza. Emellett elfogadta a kormány vezetése a növekedési turbónak nevezett intézkedéscsomagot is.