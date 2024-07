Tovább menetel az AutoWallis: újabb országot hódítottak meg, új márkát is bevezettek

Jól illeszkedik a csehországi autókiskereskedelmi piacra való belépés az AutoWallis stratégiájába, a wigo carsharing után a wigo fleet márka bevezetésével pedig Magyarország első integrált mobilitási szolgáltatóját hozták létre. A magyarországi új autó piacon idén sokkal kedvezőbbek a folyamatok, mint tavaly, az elektromos autós szegmens pedig nemcsak itthon kap állami támogatást – egyebek mellett ezekről a témákról beszélt Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a Portfolio Checklist csütörtöki adásában.

Nemrég jelentette be az AutoWallis, hogy belépett a cseh autókiskereskedelmi piacra, miután sikeresen lezárta a Stratos Auto három BMW márkakereskedésének felvásárlását.

Az AutoWallis már eddig is 16 országban jelen volt, gépjármű kiskereskedelemmel viszont eddig csak Magyarországon és Szlovéniában voltak jelen, és most már Csehországban is ott vannak. Utóbbi helyen a három BMW szalon megvásárlása csak a kezdet lehet, már tárgyalnak további lehetőségekről, melyek segítségével tovább tudnák bővíteni a jelenlétüket, ahogy azt tették korábban Szlovéniában is – mondta el Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a Portfolio Checklist csütörtöki adásában.

Ormosy Gábor AutoWallis Group, Vezérigazgató Ormosy Gábor 2019 óta a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis vezérigazgatója. Az AutoWallis Csoport a közép-kelet-európai régió 16 országában van jelen 24 márkát képviselve Tovább … Tovább Ormosy Gábor 2019 óta a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis vezérigazgatója. Az AutoWallis Csoport a közép-kelet-európai régió 16 országában van jelen 24 márkát képviselve

A cégvezető hozzátette:

a cseh piac nagyon fejlett, körülbelül két és félszer akkora, mint a magyar, és a lépés kiválóan illeszkedik az autowallis hosszú távú stratégiájába.

Ennek keretében organikusan és felvásárlásokkal is növekedni szeretnének, ami igaz a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi tevékenységre egyaránt. Utóbbit egyébként elsősorban ott szeretnék fejleszteni, ahol márkaképviseletekként már jelen vannak, ahogy történt ez Csehországban is.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 07. 01. Csehországban vett BMW márkakereskedéseket az AutoWallis

Ormosy Gábor, az AutoWallis Csoport vezérigazgatója

Létrejött a wigo fleet

Ormosy a wigo fleet létrehozásáról is beszélt a podcastben, ezen a néven folytatja ugyanis a cégcsoportjukhoz tartozó Nelson Flottalízing a flottakezelő tevékenységét. A lépés keretében integrált mobilitási szolgáltatót hoznak létre, a márkanév pedig a városi rövid távú autókölcsönző szolgáltatás miatt Magyarországon már jól ismert.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 07. 03. Az AutoWallis létrehozza Magyarország első integrált mobilitási szolgáltatóját

Ezzel kapcsolatban elmondta: ha bővülnek mobilitási téren – akár külföldi márkákkal –, akkor az mindig egy eldöntendő kérdés lesz, hogy az új céget a wigo név alá rendezik-e.

Hogy áll a piac?

A piaci klímával kapcsolatban Ormosy Gábor elmondta: Európában Magyarországon kívül az új autó szegmensben a visszapattanás jellemzően már megtörtént 2023-ban – ez hazánkban viszont csak idén indult el. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy itthon az elektromos autó szegmens is bővülőben van, ez a részpiac ugyanakkor nagyon kitett az állami támogatásoknak, nemcsak Magyarországon, hanem Európában máshol is – fogalmazott.

Az AutoWallis-vezérrel készült teljes interjú már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adásában a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is a harmadik könyvjelzőtől (10:56-tól):

KÖVESS MINKET

A podcast és a cikk megjelenését az AutoWallis támogatta.

Címlapkép forrása: Shutterstock