Koronavírus: új tünetre lettek figyelmesek

A megszokott, köhögés, torokfájás, láz tünetek mellett a koronavírus új tünetét kezdik azonosítani a tengerentúlon. Bizonyos betegek úgy érezhetik, mintha ételmérgezést kaptak volna - számol be a New York Times kutatókra hivatkozva

Néhány ember, aki megbetegedett a Covidtól, nem tapasztalja a szokásos tüneteket, ellenben érezhetik úgy, mintha ételmérgezésük lenne. Peter Chin-Hong, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó szakembere osztotta meg gondolatait a lappal.

Ez azért van, mert a koronavírus olyan, mintha bombát dobnánk a szervezetünkbe

- mondta Ken Cadwell, a Pennsylvaniai Egyetem orvosprofesszora, aki azt tanulmányozza, hogyan hat a Covid a bélrendszerre.

Egyeseknél a gyomor-bélrendszeri tünetek a fertőzés első napjaiban jelentkeznek, mielőtt láz és köhögés jelentkezne. De sokan, akik csak gyomortüneteket tapasztalnak, "soha nem gondolnak arra, hogy ez a Covid" - mondta Chin-Hong. Chin-Hong szerint a hasmenés a Coviddal kapcsolatos gyakori gyomor-bélrendszeri tünet. Az emberek étvágytalanságot, hányingert, hasi fájdalmat és hányást is tapasztalhatnak.

Nem minden megfertőzés jár ugyanolyan lefolyással, akár egy beteg esetében - mutatnak rá szakemberek. Előfordulhat, hogy az egyik fertőzés során megfázásos és influenzás tüneteket tapasztalunk, a következő alkalommal pedig gyomor-bélrendszeri tüneteket.

A New York Times cikke kitér arra is, hogy milyen tünetekre érdemes figyelni, ha Covid-fertőzésre gyanakszunk, főleg az új, FLiRT variáns esetén. Az emésztési panaszok mellett az embereknél általában torokfájás, torokdugulás vagy orrfolyás, fej- és izomfájdalom, láz vagy hidegrázás, köhögés és fáradtság jelentkezik. Súlyos esetekben a légzéssel is küszködhetnek. Bár néhány megbetegedett ember elveszíti az íz- vagy szaglásérzékelését, ez a tünet most sokkal ritkábban fordul elő, mint a járvány korábbi szakaszában.

